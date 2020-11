Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie jetzt zwei Sets mit Stauning RYE, Stauning KAOS und Stauning SMOKE im neuen Design!

Während unseres Besuchs bei der dänischen Destillerie Stauning im Vorjahr (einen dreiteiligen Bericht darüber finden Sie hier, hier und hier) waren wir von den innovativen Ideen, die dort in der Produktion und Produktentwicklung zur Anwendung kommen, sehr angetan.

Deshalb freut es uns besonders, Ihnen heute dank unseres Partners Kirsch Import zwei Sets zu je drei Whiskys aus der Brennerei in unserem neuesten Gewinnspiel anbieten zu können. Die drei Whiskys (Stauning RYE, Stauning KAOS und Stauning SMOKE) zeigen hervorragend die Bandbreite der eindrucksvollen Brennerei – und den eigenständigen Stil, der nicht zuletzt auf den lokalen Zutaten für die Whiskyerzeugung beruht.

Bevor wir Ihnen aber sagen, wie Sie die Sets gewinnen können, einige Infos zur Brennerei und den enthaltenen Whiskys; Informationen, die Ihnen auch bei der Beantwortung unserer Gewinnfrage helfen werden.

Stauning: neun dänische Freunde – eine gehaltvolle Vision

Man nehme vier Ingenieure, einen Lehrer, einen Koch, einen Fleischer, einen Piloten und einen Arzt – fertig ist das Gründungsteam der dänischen Stauning-Destillerie. Inspiriert von einem Radiobeitrag fragte sich Teammitglied Martin im Jahr 2005, weshalb eigentlich noch niemand dänischen Single Malt Whisky produzierte. Am gleichen Abend trommelte er mit seinem Bruder Lasse seine Freunde zusammen. Wenige Wochen später beschlossen neun von ihnen, ihre Vision in die Tat umzusetzen: Whiskys mit unverwechselbar dänischem Charakter zu machen.

Experimentierfreude: selbstgebaute Geräte, kleine Brennblasen und offenes Feuer

Obwohl die Freunde zunächst kaum Erfahrung mit der Whiskyherstellung hatten, stürzten sie sich ins Abenteuer: Ihre erste Destillerie entstand im alten Schlachthaus des Fleischers Mogens im kleinen Ort Stauning. Von der Etikettiermaschine aus Lego bis zum „Malz-Wender“ bauten die Gründer vieles selbst und nutzten, was vorhanden war. Mit dem eigenen Malzboden oder 24 kleinen, direktbefeuerten Pot Stills verwendet Stauning eine Mischung aus klassischen, im Zuge der Industrialisierung verloren gegangenen Methoden in Kombination mit neuen Ideen. Seit 2018 sind diese in der ikonischen neuen Destillerie mit ihrer markanten Silhouette zu Hause.

Dänischer Whisky: authentische Aromen der Westküste Dänemarks

„Dies ist ein Whisky, der wahrhaftig seinen Ursprung, sein Terroir ausdrückt“, sagt Whisky-Autor Dave Broom über Stauning. Für ihre Core Range aus RYE, KAOS und SMOKE (zuvor PEAT) sowie die zahlreichen Sonderabfüllungen und Fassexperimente verwendet die Destillerie am Ringkøbing Fjord ausschließlich lokale Zutaten – wie etwa Torf vom Gelände des nahegelegenen Klosterlund-Museums oder Heidekraut. Das Ergebnis: Whiskys mit klar dänischem Charakter, die ihre Herkunft aromatisch spiegeln und hochleben lassen. Im September 2020 brachten die Dänen RYE, KAOS und SMOKE in der größeren 0,7 Liter Flasche sowie völlig neuem Design auf den Markt. Jede Flasche dieser Stauning Whiskys erzählt in einer aufwendigen Siebdruck-Illustration die Geschichte der beliebten Brennerei.

Stauning RYE, Floor Malted Rye Whisky (48% vol., 0,7 Liter): Die flüssige Version eines frisch gebackenen Roggenbrotes: deutliche Getreidenoten, rote Früchte, sanfte Vanille und pfeffriges Finish. Der weiche, körperreiche Whisky entsteht zu 51% aus Roggen- und 49% aus Gerstenmalz, jeweils vom hauseigenen Malzboden der Destillerie.

Stauning KAOS, Floor Malted Triple Malt Whisky (46% vol., 0,7 Liter): Alles, was Stauning macht, in einer Flasche: etwas Rauch und etwas Würze sowie Süße und viel Komplexität vereinen sich in einem sehr vielseitigen Whisky. KAOS entsteht durch Vermählung von RYE mit rauchigen Single Malt Whiskys.

Stauning SMOKE, Floor Malted Single Malt Whisky (47% vol., 0,7 Liter): Ein Whisky, der den Geruch des Landes einfängt: Zwischen Apfelkuchen und Lagerfeuerrauch ist SMOKE herrlich ausgeglichen. Der lokale Torf, Heidekraut und die luftige Reifung an der Westküste verleihen dem Whisky für die Region einzigartige Aromen.

