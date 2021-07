PR: Beerige Sternenexplosion in Ihrem Glas – Starward 2016/2021 Red Wine Single Barrel bottled for whic.de

Der deutsche Onlinhändler und unabhängige Abfüller whic.de bringt eine neue Abfüllung, eine Premiere für Deutschland: Mit einem vier Jahre alten Starward aus Australien aus einem Rotweinfass hat er den ersten unabhängig abgefüllten Starward Deutschlands im Programm.

Alles über den heute erscheinenden Whiskey in der nachfolgenden Presseaussendung, die wir für Sie erhalten haben:

Beerige Sternenexplosion in Ihrem Glas – Starward 2016/2021 Red Wine Single Barrel bottled for whic.de

Bremen, Deutschland, 27.08.2021

Als erster deutscher Onlineshop präsentiert whic.de einen exklusiv für ihre Kunden abgefüllten Starward Single Malt Whisky. Schon der tiefdunkle Mahagoniton gibt Aufschluss über das verwendete Single Barrel. Es handelt sich um ein australisches Rotweinfass aus dem berühmten Barossa Valley mit der Nummer 10323. In den über 4 Jahren Reifezeit bei warmem Klima konnte der Tropfen intensive rote Fruchtnoten in sich aufnehmen. Dazu kommen zuckrige Süße, ein Hauch von leicht verbrannten Keksen, geschmeidigem Karamell und Stachelbeeren. Die fassstarken 55,7% bringen die nötige Kraft, um diesen hochwertigen Whisky zu einer schieren Fruchtbombe in Ihrem Glas zu machen.

Nur 240 Flaschen hat das Barriquefass hergegeben. Also lieber schnell sein.