PR: Cocktail „Painting of a Whisky“ von Anne Linden

Als wir in der Vorwoche bei der Präsentation des Balvenie 25 Year Old in Hamburg waren, gab es – sozusagen als Aperitiv – einen für den Event kreierten Cocktail von Bar-Ikone Anne Linden, den „Painting of a Whisky“. Dieser außergewöhnliche Cocktail griff die Geschmacksnoten des Hauptbestandteils, den Balvenie 12 Double Wood, auf und intensivierte sie mit einer fabulosen Auswahl der weiteren Bestandteile.

Das Rezept dazu haben wir nun, gemeinsam mit einigen Bildern von lindenandfabian, von Balvenie zur Verfügung gestellt bekommen und möchten es gerne mit Ihnen teilen:

Anne Linden präsentiert den „Painting Of A Whisky“ Cocktail

Eine Hommage an die Geschmacksnoten des Balvenie 12 Double Wood Single Malt Whiskys

Mit viel Leidenschaft, Wissen und dem richtigen Gespür ist es Anne Linden erneut gelungen den Charakter einer Spirituose aufzugreifen, die Komplexität zu entschlüssen und die einzelne Noten zu bekräftigen. Der „Painting Of A Whisky“ Cocktail ist eine Hommage an die feinen, vollen und reichen Noten des Balvenie 12 Double Wood Single Malt Scotch Whiskys.

Weitere Infos zum Produkt stehen hier zur Verfügung.



Der Likörwein aus saftigen Speckbirnen umarmt die süßen Fruchtnoten des Balvenie und betont die Aromen von cremigem Honig und Vanille. Der Muskateller Wermut untertsützt die edlen Oloroso Sherry Nuancen und kreiert einen Hauch von trockener Frische.



Ein Schluck des französischen Weinaperitifs schmeichelt der weichen und harmonischen Textur des Whiskys. Ein paar Tropfen Salz und Orangenblüten-Wasser schenken dem Cocktail zusätzliche Tiefe und Fülle.

Die vielfältigen geschmacklichen Nuancen des Balvenie 12 Double Wood Single Malt Scotch Whiskys sind die Inspiration für diesen Cocktail.



Denn mehr braucht es nicht.

REZEPT

30 ml Balvenie 12 Double Wood Whisky

20 ml Speckbirne Likörwein Freimeisterkollektiv 20 ml Lillet Blanc Weinaperitif

10 ml Wermut Extra Trocken Freimeisterkollektiv 1 Barlöffel Zuckersirup

3 Dashes Orangenblüten Wasser 2 Dashes Salzwasser*

Dekoration: essbares Goldpapier

Alle Zutaten 10 Sekunden auf Eis rühren und in ein Nick & Nora Glas abseihen.

*Verhältnis: 80 ml Wasser / 20 gr. Salz