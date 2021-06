PR: deinwhisky.de übernimmt Import von Uncharted Whisky

deinwhisky.de stellt heute den unabhängigen Abfüller Uncharted Whisky aus Schottland vor. Die Bottlings dieses jungen Unternehmens gibt es ab sofort bei deinwhisky.de und interessierten Fachhändlern. Aktuell ist dies ein 13-jähriger Glenallachie von 2007 aus einem 1st Fill Sherry Butt. Und auch noch für diesen Sommer sind zwei weitere Bottlings angekündigt. Welche dies genau sind, erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung:

deinwhisky.de übernimmt Import von Uncharted Whisky

Liebe Whiskyfreunde,

kennt ihr schon „The Uncharted Whisky“?!

Uncharted Whisky ist ein junger unabhängiger Abfüller aus Schottland, welcher 2020 von Dana und Jack gegründet wurde. Bislang wurden drei Whiskys abgefüllt, wovon zwei aufgrund der geringeren Flaschenanzahl bereits jetzt fast ausverkauft sind. Eine Abfüllung hat es jedoch in guter Stückzahl nach Deutschland geschafft. Die Rede ist von einem 13-jährigen Glenallachie von 2007, welcher vollständig in einem 1st Fill Sherry Butt reifte (kein Finish) und mit kräftigen 50% vol. abgefüllt wurde.

Wir denken, die Tastingnotes sprechen für sich:

Nose: Rich, heady and very aromatic. Bold medjool dates, toffee, butterscotch and apricot accompany subtle spicing.

Palate: Starting with a huge blow of full-bodied spice and warmth. Rich rich rich sticky toffee caramel slowly meanders through the mouth. The sweetness gives way to citrus peel and a dry Christmas spice lingers long after the richness of dried dates and fruitiness melts.

Finish: The sweet savoury spice lingers on the palette for minutes following the dram leaving the palette ready for another.

Ein echter Hingucker ist das einzigartige und sehr edle Flaschendesign von Uncharted Whisky, welches die Abfüllungen zu einem echten Blickfang in der Bar macht.

Wir sind stolz darauf, ab sofort den Import dieser jungen, sympathischen Marke für Deutschland übernehmen zu dürfen. Der Glenallachie ist unserer Ansicht nach, ein toller Auftakt für diese Marke auf dem deutschen Markt.

Im Juni/Juli folgen dann bereits die nächsten Abfüllungen. Angekündigt sind u.a. ein 14-jähriger rauchiger Loch Lomond/Inchfad (You Take The High Road), sowie ein 30-jähriger Secret Islay (Rumours Chapter 2).

Wir freuen uns auf einen guten Start von Uncharted Whisky in Deutschland.

Die Abfüllung gibt es ab sofort bei deinwhisky.de und interessierten Fachhändler.

Liebe Grüße

Das Team von deinwhisky.de