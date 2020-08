PR: Der neue Mackmyra Jaktlycka – die erfolgreiche Jagd nach dem sagenumwobenen Geschmack

Wie jedes Jahr hat sich die schwedische Destillerie Mackmyra füer ihre Herbstedition etwas Besonderes einfallen lassen: Der Mackmyra Jaktlycka, eine limited Edition, die heute gelauncht wird und ab 2. September in den Läden zu finden sein sollte, erhält seinen Geschmack auch durch Fässer mit dem Preiselbeer- und Blaubeerwein Jakt.

Alles Weitere zu dieser besonderen Ausgabe des erfolgreichsten schwedischen Whiskys in der nachfolgenden Information von der Destillerie:

MACKMYRA: DIE ERFOLGREICHE JAGD NACH DEM SAGENUMWOBENEN GESCHMACK

Seit Beginn hat Mackmyra die traditionellen Normen der Whiskywelt herausgefordert und sieht sich auch außerhalb von Skandinavien als Botschafter für Geschmack, Handwerk und Naturprodukte aus Schweden. Im Einklang mit diesen Werten erscheint jetzt die neue Herbstedition Jaktlycka (Jagdglück), ein Whisky, inspiriert von Schwedens uralten Wäldern und deren Schätzen, die voller Aromen stecken. Jaktlycka ist eine limitierter Single Malt, der am 26. August 2020 gelauncht wird.

Mackmyra bringt jährlich zwei neue limitierte Abfüllungen auf den Markt, deren Aromen sich nach den Jahreszeiten richten. Dies wurde in Schweden in den letzten 15 Jahren zu einem großen Erfolg und hat eine neue Tradition in Gang gesetzt. Die saisonalen Ausgaben haben die Destillerie auch international bekannt gemacht, denn das Finish des Whiskys in Fässern, die mit Geschmacksnoten gesättigt wurden, die die schwedische Natur reflektieren, ist ein echtes Erfolgsrezept. Die Produktserie trägt stark dazu bei, dass Mackmyra seinen Vorreiterstatus in der Kategorie Whiskys aus der Neuen Welt beibehält und sich darüber hinaus stets weiterentwickelt.

Für diese Herbstedition wurde Mackmyra-Whisky mit dem Preiselbeer- und Blaubeerwein Jakt aus dem Hause Grythyttan veredelt. Grythyttan ist ein lokaler und handwerklicher Hersteller mit kleinen Produktionszahlen. Das Resultat: ein neuer und doch bereits klassischer schwedischer Whisky, auf den sich die Whiskywelt freuen kann. Grythyttan Vins Weinmacher Per und Ingunn arbeiten leidenschaftlich und mit viel handwerklichem Know-How daran, natürliche Beerenweine zu produzieren – mit Respekt vor Natur und Rohwaren. Es werden keine anderen Zutaten verwendet, als die Natur sie bereitstellt; Zusatzstoffe sind schon deswegen nicht erforderlich, da die Weinmacher die Beeren ganz für sich sprechen lassen.

Mackmyra Jaktlycka

Volumen: 700 ml Alkohol: 46,1 %

UVP: 59,90 €

Launch: 26. August 2020

Internationaler Verkaufsstart: 02. September 2020

Erhältlich: Fachhandel