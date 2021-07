PR: Horse with No Name – Geschmack braucht keinen Namen

In der Regel berichten wir hier auf Whiskyexperts ausschließlich über Whisky und Whiskey im klassischen Sinn. Für „Horse with No Name„, ein Bourbon, der mit einer weiteren Spirituose ergänzt wird, machen wir hier aber eine Ausnahme, weil es weder ein Likör noch im Alkoholgehalt unter den für Whiskey magischen 40% vol. angesiedelt ist.

Pernod Ricard hat gemeinsam mit Alexander Stein einen dreijährigen Bourbon aus Texas nach dessen Rezept mit einer Infusion aus Habanero-Destillat versehen und bringt diesen mit 45% vol. abgefüllten Mix unter dem Namen Horse with No Name auf den Markt. Hier alle Infos dazu, samt Tasting Notes und Drink-Vorschlag direkt von Pernod Ricard Deutschland:

Horse with No Name – Geschmack braucht keinen Namen

Mit „Horse with No Name“ erweitert Pernod Ricard Deutschland sein Premium-Portfolio. Erdacht und hergestellt von Alexander Stein im Schwarzwald wird die Neuheit ab Juli in der Gastronomie und im ausgewählten Fachhandel verfügbar sein. Don’t saddle for anything less!

Tim Paech, Managing Director Western Europe Entity:

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Alexander Stein. Er hat schon mit Monkey 47 etwas ganz Besonderes kreiert. Mit ‚Horse with No Name‘ geht er einen Weg, der völlig neu ist und Welten miteinander verbindet, die zuvor nicht denkbar waren. Die 2020 gegründete ‚The Horse’s Spirits Company‘ vereint die Expertise seiner Heimat [Schwarzwald] mit dem traditionellen Produkt eines US-amerikanischen Whiskeys.“

Alexander Stein, Gründer & Entwickler von Monkey 47 & „Horse with No Name“:

„Es geht mir vor allem darum, spannende Aromen einzufangen, diese miteinander zu kombinieren und sich nicht sensorisch einer Kategorie zu unterwerfen. Bourbon meets Habanero, oder anders gesagt: ‚A Horse with No Name‘.”

Bourbon meets Habanero

Der Bourbon wurde gemeinsam mit der Firestone & Robertson Distillery aus Texas entwickelt, die zu den angesehensten Craft Produzenten westlich des Mississippis zählt. Dieser Bourbon besteht aus Mais, hellrotem Winter-Weizen, Gerste und einem aus der Pekannuss extrahierten Hefestrang. Das Holz der Fässer wird zuvor von innen geflammt, was für eine karamellig-süße und rauchige Note sorgt. Das Flammen verleiht dem Whiskey außerdem Aromen von Vanille, Gewürzen, Eiche, Kokosnuss und florale Noten. Nach einer mindestens dreijährigen Reifephase kommt an dieser Stelle ein Habanero Destillat, bestehend aus eigens angebauten Habanero-Chilis, ins Spiel. Die extreme Schärfe geht bei der Destillation verloren – was bleibt, ist das florale, aber immer noch pikante Aroma der Habanero. Für das explosive Destillat wird die Habanero-Sorte Red Savina genutzt, die mit dem Ziel gezüchtet wurde, nur das Allerbeste aus dieser Frucht herauszukitzeln.

Tasting Notes

Aroma: Vanille, Gewürze, Eiche, Kokosnuss und florale Noten

Geschmack: Gut geröstet mit floralen, leicht fruchtig-scharfen Anklängen

Nachklang: Ausbalanciert und langanhaltend mit dem gewissen Extra

Drink Empfehlungen:

C O W B O Y S P R I T Z

Zutaten:

[4 cl] Horse with No Name

[1 Spritzer] Zitronensaft

[1 Spritzer] Limettensaft

[10 cl] Coca-Cola

Garnitur: [1 St.] Zitronenscheibe

Zubereitung: Alle Zutaten mit Eiswürfeln verrühren und in einem Glas mit Zitronenscheibe als Garnitur servieren.

Tipp: Am besten ein niedriges Whiskeyglas mit einem Pferdemotiv verwenden – wie es sich für einen Cowboy gehört!