PR: Jede Menge Auszeichnungen für die Whisk(e)ys von Brown-Forman bei der San Francisco World Spirits Competition

Ein wahrer Preisregen ist auf die Whiskys und Whiskeys aus dem Haus Brown-Forman bei der San Francisco World Spirits Competition niedergegangen – zum Beispiel hat alleine Benriach dort 7x Doppelgold für sich verbuchen können. Wir haben dazu eine Pressemitteilung von Brown-Forman Deutschland erhalten, die wir gerne veröffentlichen – nicht ohne zuvor dem Unternehmen zum Erfolg zu gratulieren:

Jede Menge Auszeichnungen für die Whisk(e)ys von Brown-Forman bei der San Francisco World Spirits Competition

Hamburg, 20.05.2021 – Bei der diesjährigen internationalen San Francisco World Spirits Competition, der ältesten und größten ihrer Art, gewinnen die Marken von Brown-Forman noch mehr Medaillen als im Vorjahr.

Mit 8 Prämierungen, davon 7 Mal „Double Gold“, verbucht die Benriach Markenfamilie für nahezu jede ihrer Spezialitäten eine Medaille und erzielt dabei fast immer die höchstmögliche Auszeichnung. Erst letztes Jahr investierte Brown-Forman in einen 360° Relaunch des traditionsreichen Benriach Single Malt Scotch Whisky Portfolios. Die Marke ist für ihre langjährige Tradition der Destillation von klassisch ungetorftem, getorftem und dreifach destilliertem Whisky sowie einen umfangreichen Fassbestand, der aus der ganzen Welt bezogen wird, bekannt. Auch die zwei weiteren Single Malt Markenfamilien im Brown-Forman Portfolio, The GlenDronach und Glenglassaugh, sind zahlreich ausgezeichnet: Die Single Malts aus der 1826 gegründeten The GlenDronach Distillery, die in den schottischen Highlands liegt und für ihre langjährige Expertise der Whisky-Reifung in Sherry-Fässern bekannt ist, erhalten 9 Medaillen, davon 3 Mal “Double Gold” und 2 Mal “Gold”. Die Glenglassaugh Whiskys erzielen insgesamt 11 Prämierungen, 3 Mal “Double Gold” und 6 Mal “Gold”.

Die Flaggschiffmarke JACK DANIEL’S erreicht ebenfalls top Auszeichnungen für ihren Single Barrel sowie die beiden Spezialitäten auf Roggenbasis, JACK DANIEL’S Rye und JACK DANIEL’S Single Barrel Rye. In der zweiten American Whiskey Markenfamilie im Brown-Forman Portfolio, Woodford Reserve, ist die Variante Woodford Reserve Double Oaked medaillengekrönt.

„Wir sind stolz auf die vielen und hervorragenden Prämierungen unserer Marken über alle Kategorien hinweg. Sie unterstreichen unseren hohen und kompromisslosen Qualitätsanspruch, den unsere globale Unternehmensvision „Nothing better in the Market“ zum Ausdruck bringt,“

so Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman Deutschland und Tschechien.

Die Marken sind im deutschen Lebensmittelhandel, in Spirituosenfachgeschäften, im Getränkefachgroßhandel und/oder im E-Commerce erhältlich.

Die im Brown-Forman Deutschland Portfolio vertriebenen Medaillenträger im Einzelnen:

„Bronze“

Woodford Reserve Double Oaked wird nach seiner ersten Reifung ein weiteres Mal in ein neues, frisches Weißeichenfass gefüllt und erhält in einer zweiten Reifezeit noch mehr Farbe, Aromen und mehr Geschmack. Länger getoastet und kürzer ausgeflammt als das erste Fass, fügt das zweite diesem einzigartigen Bourbon zusätzlich leichte sowie weiche Eichenaromen hinzu und verleiht ihm seine intensive Bernsteinfarbe.

43,2% Alkoholvolume, UVP: 49,99 Euro

„Silver“

JACK DANIEL’S Single Barrel – Die Fässer stammen nur aus den obersten Etagen der Lagerhäuser in Lynchburg, Tennessee. Hier sind sie den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen am stärksten ausgesetzt und reifen wesentlich intensiver. Dabei genügt nur weniger als jedes hundertste Fass den strengen Anforderungen des Master Distillers ein JACK DANIEL’S Single Barrel zu werden.

45% Alkoholvolumen, UVP: 38,99 Euro

Mit JACK DANIEL’S Tennessee Rye gibt es erstmals in der Geschichte der über 150- jährigen Jack Daniel Distillery neben dem klassischen JACK DANIEL’S eine neue Getreidemischung. Mit 70 Prozent Roggenanteil betont sie den würzigen Geschmack von Roggen und lässt gleichzeitig Raum für die Komplexität gemälzter Gerste und die Süße von Mais. 45% Alkoholvolumen, UVP: 23,49 Euro

Benriach The Original Ten – Das Herzstück und umsatzstärkste Mitglied der Single Malt Markenfamilie lässt in der neuen Interpretation einen aromatischeren, runderen Charakter der gemälzten Gerste erkennen. 43% Alkoholvolumen, UVP: 35,99 Euro

„Gold“

The GlenDronach Original Aged 12 Years ist für seine einzigartige Sherry-Fass- Reifung berühmt. Er lagert mindestens 12 Jahre in einer Auswahl der besten Pedro Ximénez- und Oloroso Sherry-Fässer aus dem spanischen Andalusien. Hierbei entstehen sein vielfältiger und fruchtiger Geschmack und die tief-goldene bernsteinrote Farbe. Noten von sanfter Vanille und weichen Früchten sowie ein unvergesslich nussiger Abgang zeichnen den nicht kalt-gefilterten, in seiner Farbgebung zu 100 Prozent natürlichen Whisky aus. 43% Alkoholvolumen, UVP: 39,99 Euro

„Double Gold“

JACK DANIEL’S Single Barrel Rye vereint den unverwechselbaren Charakter von JACK DANIEL’S mit dem würzigen Geschmack von 70 % Roggen, 18 % Mais und 12 % Gerste. Dieser Whiskey lagert in den obersten Regalen der Lagerhäuser in Lynchburg und nur weniger als jedes hundertste Fass genügt den Ansprüchen des Master Distillers, ein Jack Daniel’s Single Barrel zu werden. 45% Alkoholvolumen, UVP: 43,99 Euro