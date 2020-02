PR: Jim (Jim McEwan) and Friends bei der Supermasterclass auf der Village Whisky Fair Nürnberg

Dass die Village Whisky Fair in Nürnberg schon für sich ein lohnenswertes Ziel für Whiskyfreunde ist, braucht man ja nach den Ausgaben der letzten Jahre nicht extra zu betonen. Extra erwähnt haben aber will der Veranstalter eine besondere Masterclass am Sonntag, in deren Rahmen Whiskylegende Jim McEwan gemeinsam mit vielen namhaften Akteuren aus der Whiskyszene besondere Tropfen präsentieren wird.

Hier ein Text zur Veranstaltung am 1. März um 12 Uhr:

Jim (Jim McEwan) and Friends bei der Supermasterclass auf der Village Whisky Fair Nürnberg

Am Sonntag, den 1. März 2020 um 12 Uhr kommt es auf der Village Whisky Fair in Nürnberg zu einem Stelldichein der Sonderklasse: Whiskylegende Jim McEwan und seine Freunde präsentieren bei einer Supermasterclass im Raum München im ersten Stock ein Programm, das die Herzen der Whiskyfreunde höher schlagen lässt:

Jim wird die Veranstaltung mit einigen persönlichen Worten über Whisky und sein Leben eröffnen. Danach werden ausgesuchte Whiskys verkostet, und zwar jeweils mit Repräsentanten der jeweiligen Destillerie:

Ein Penderyn Bordeaux Single Cask mit Aista Jukneviciute oder Bastian Denker

mit Aista Jukneviciute oder Bastian Denker Ian Macleods Village Whisky aus der Speside mit Kenny McDonald

aus der Speside mit Kenny McDonald Eine PX Einzelfassabfüllung von GlenAllachie mit Juliette Buchan

mit Juliette Buchan Georg Kugler mit einem der ältesten Elch Whisky-Abfüllungen – aus einem Islay-Fass

– aus einem Islay-Fass Ben Curtis und Brendan Pillai mit einem „ Black Bruichladdich Surprise „

„ Ewald Stromer mit Neuem aus der Destillerie Bruichladdich

Weitere Programmpunkte, auch und vor allem musikalische, folgen im Anschluss an die Masterclass. Danach gibt es ein Meet and Greet sowie die Möglichkeit, signierte Flaschen der verkosteten Whiskys zu kaufen.

Wer sich diese Supermasterclass nicht entgehen lassen will, der findet noch Resttickets für 32 Euro unter https://www.whiskey-messe.de/besucher/the-village/