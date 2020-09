PR: Jubiläumsfeier bei Brown-Forman – seit 10 Jahren als deutsche Organisation auf Wachstumskurs

Das zehnjährige Jubiläum als eigenständige deutsche Gesellschaft feiert Brown-Forman Deutschland – und Whiskyexperts gratuliert natürlich dazu. Mit Marken wie Jack Daniel’s und Woodford Reserve ging es los, in der Zwischenzeit hat sich der Absatz mehr als verdoppelt und neue Marken, auch aus Schottland, sind ins Portfolio gekommen.

Einen Blick zurück und vor allem voraus finden Sie in der untenstehenden Presseaussendung:

Jubiläumsfeier bei Brown-Forman – seit 10 Jahren als deutsche Organisation auf Wachstumskurs

Hamburg, 30.09.2020 – Im Oktober 2020 startet Brown-Forman Deutschland, Tochterunternehmen der vor 150 Jahren gegründeten und heute weltweit agierenden Brown-Forman Corporation, als eigenständige deutsche Gesellschaft ins zweite Jahrzehnt. Als American Whiskey Spezialist mit den starken Markenfamilien JACK DANIEL’S und Woodford Reserve gestartet, wurde zuletzt das Portfolio um Scotch Whisky erfolgreich erweitert.

Die Zeichen standen von Anbeginn auf Wachstum und dieses konnte kontinuierlich ausgebaut werden: Der Absatz wurde in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt, die Mitarbeiterzahl in Deutschland ist auf rund 150 Köpfe angewachsen, das Portfolio wurde erweitert und neue Kategorien erschlossen.

„Der anhaltende Erfolg unserer deutschen Organisation erfüllt mich mit Dankbarkeit und Stolz“,

so Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland und Tschechien. Er führt aus:

„Dankbar bin ich für das Engagement, mit dem das Brown-Forman Deutschland Team jede Herausforderung annimmt und kreative und innovative Wege entwickelt, unsere einzigartigen Premium Marken zukunftsweisend aufzubauen. Dankbar bin ich auch für die gewachsene und gute Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Stolz bin ich auf die tiefe Verankerung der globalen Brown-Forman Werte in unserer deutschen Organisation. Sie bieten uns seit Anbeginn wichtige Orientierung. Und machen uns stark für das nächste Jahrzehnt, auf das wir mit viel Freude und Motivaton blicken.“

Meilensteine in der jungen Geschichte von Brown-Forman in Deutschland, die 1996 mit der Eröffnung eines Büros in Hamburg ihre Anfänge nahm und mit der Gründung der eigenen Marketing- und Vertriebsorganisation in 2010 konkrete Formen annahm:

2013 wird das JACK DANIEL’S Portfolio um den ersten Likör mit Whiskey, JACK HONEY, erweitert und im Verlauf die Kategorie erfolgreich mit JACK FIRE und jüngst JACK APPLE ausgebaut.

2016 wird der Vertrieb umstrukturiert: Die gesamte Sales Mannschaft kommt nun aus dem eigenen Haus.

2017 wird das wachstumsstarke Premixed-Longdrink Portfolio um die JACK DANIEL’S Lynchburg Lemonade ergänzt, gefolgt von JACK & Berry zum Jahreswechsel 2019/2020.

2019 wird mit The BenRiach und The GlenDronach erstmals auch Scotch Whisky vertrieben.

Ebenfalls 2019 präsentiert Brown-Forman Deutschland mit Woodford Reserve ein historisches Whiskey Highlight: Woodford Reserve ist die erste American Whiskey Marke mit allen vier Straight Whiskies, die als größten Anteil eine der vier von der amerikanischen Regierung 1935 nach der Prohibition für die Herstellung von American Whiskey erlaubten Getreidearten enthält: Mais (Bourbon), Roggen (Rye), gemälzte Gerste (Malt) und Weizen (Wheat).

Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum der Brown-Forman Corporation bei, die heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller zählt.