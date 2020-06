PR: Kilchoman ‘Uniquely Islay Series’ – Neun Einzelfassabfüllungen exklusiv für Deutschland

Gute Nachrichten für Fans der Brennerei Kilchoman: Der deutsche Importeur, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, bringt jede Menge neue Abfüllungen nach Deutschland, darunter auch neun Einzelfassabfüllungen, die exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt wurden.

Neben dem Am Bùrach, über dessen Erscheinen wir ja schon vor einer Woche berichtet hatten, kommen auch noch ein neuer Kilchoman Sanaig Dark Sherry Batch 2020 auf den Markt. Zu den neun Einzelfassabfüllungen, die in den nächsten Tagen beim Händler Ihres Vertrauens erhältlich sein sollten (dieser kann Ihnen dann auch die Preise nennen) bringen wir Ihnen nachfolgend die Detailinformationen:

Exklusiv Kilchoman ‘Uniquely Islay Series’ Single Casks I-IX

Kilchoman, Islay´s Farm Distillery, ist für den Innovationsreichtum und die 100% Handwerkskunst ihrer Single Malts im besonderen Maße bekannt. Das bedeutet für die Brennerei 100% Handwerk, vom eigenen Gerstenanbau, traditionellen Mälzen bis hin zum Bottling vor Ort auf Islay. Damit ist Kilchoman einzigartig in Schottland und… Home to Scotland’s Only Single Farm Single Malt. Nun präsentiert Kilchoman 2 streng limitierte Editionen.

Anthony Wills & die ‘Uniquely Islay Series’ – Exclusive:

The ‘Uniquely Islay Series‘ represents a variety of the most exceptional single casks from Kilchoman – Islay’s farm distillery. Each unique Single Cask reminds us of the handcrafted process & the influence of the overwhelming Islay terroir.

Das visionäre Bestreben der 100% Islay Philosophie findet in dieser einzigartigen Single Cask Kollektion ebenfalls ihren Ausdruck. Getragen von der jahrhundertealten Tradition des „farm distilling“, den unendlichen Möglichkeiten der handwerklichen Prozesse vor Ort und einem herausragenden Fass-Management, zeigt sich der kunstfertige Variantenreichtum Kilchomans.

Kilchoman Vintage 2012 Uniquely Islay Series – #1/9 – Cask 181/2012

Refill Bourbon Barrel – Finish in Fresh Madeira Hogshead (19 Monate)

Taste: This Madeira finish has brought through strong sweet boiled sweets with a whiff of salty peat smoke.

54,1% Vol. · 0,7 l

Kilchoman Vintage 2012 Uniquely Islay Series – #2/9 – Cask 185/2012

Refill Bourbon Barrel – Finish in Fresh Madeira Hogshead (19 Monate)

Taste: This Madeira finish has distinct notes of bonfire on the beach with smoky bacon cooking on the fire.

54,2% Vol. · 0,7 l

Kilchoman Vintage 2011 Uniquely Islay Series – #3/9 – Cask 167/2011

Refill Bourbon Barrel – Finish in Fresh Rum Cask (24 Monate) Taste: The Rum finish is bursting with ripe pineapple and pear drop sweetness.

Art.-Nr. 2553 · 54% Vol. · 0,7 l

Kilchoman Vintage 2012 Uniquely Islay Series – #4/9 – Cask 198/2012

Refill Bourbon Barrel – Finish in a „STR“ wine cask (8 Monate)

Taste: This STR finish has character of oak charred banana and soft leathery smoky notes.

53,8% Vol. · 0,7 l

Kilchoman Vintage 2011 Uniquely Islay Series – #5/9 – Cask 229/2011

Refill Bourbon Barrel – Finish in a „STR“ wine cask (9 Monate)

Taste: This STR finish has given character of crakked pepper and salty caramel.

53,5% Vol. · 0,7 l

Kilchoman Vintage 2013 Uniquely Islay Series – #6/9 – Cask 334/2013

Fresh Bourbon Barrel

Taste: This fresh Bourbon cask has a wonderful balance of zesty lemon, citrus and sweet salty smoke.

57,2% Vol. · 0,7 l €69,00

Kilchoman Vintage 2013 Uniquely Islay Series – #7/9 – Cask 427/2013

Fresh Bourbon Barrel

Taste: This 100% Islay fresh Bourbon cask is a soft sweet mix of lemon and peat smoke.

57,6% Vol. · 0,7 l

Kilchoman Vintage 2006 Uniquely Islay Series – #8/9 – Cask 88/2006

Refill Bourbon Barrel

Taste: This refill Bourbon has soft, sweet vanilla and butterscotch notes.

54,4% Vol. · 0,7 l

Kilchoman Vintage 2009 Uniquely Islay Series – #9/9 – Cask 553/2009

Refill Bourbon Barrel

Taste: This refill Bourbon has a fresh vibrant sea breeze with a light delicate fruitiness.

55,7% Vol. · 0,7 l