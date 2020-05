PR: Kirsch Whisky mit Neuigkeiten von The Single Malts of Scotland, Dingle und Raasay

Viele interessante Neuheiten hat uns Kirsch Whisky übermittelt, darunter jede Menge neuer Bottlings des unabhängigen Abfüllers The Single Malts of Scotland, einen neuen Whiskey aus der irischen Dingle Distillery und die letzte Ausgabe des Raasay While You Wait vor dem Erscheinen des ersten eigenen Single Malts der Inselbrennerei.

Hier alle Infos und Bilder – die Preise gibt es wie üblich beim Händler Ihres Vertrauens:

Neuheiten von The Single Malts of Scotlands

Die „Single Malts of Scotland“ Range aus dem Hause Elixir Distillers besteht aus speziell ausgewählten Fässern aus den Lagerhäusern der fünf Whiskyregionen Schottlands. Die Range enthält ausschließlich Single Cask Abfüllungen die in Fassstärke oder 46% Vol. abgefüllt werden – auf Färbung und Kühlfiltrierung wird natürlich verzichtet. Neu sind drei „Reserve Casks“ Abfüllungen, hergestellt aus kleinen Batches von 4-6 Fässern die mit 48,0 % Vol. in die Flaschen gefüllt werden.



Exklusiv konnten wir ein ganz besonderes Fass abfüllen lassen: einen 30 Jahre alten Whisky aus der bereits geschlossenen Imperial Destillerie! Abgefüllt in Fassstärke mit 44,5 % Volumen, hat das Bourbon Barrel nur noch 144 Flaschen ergeben.

Imperial 1995/2018

The Single Malts of Scotland



22 Jahre

Dest. 04.07.1995

Abgef. 26.06.2018

Gereift im Barrel

Fassnr. 5410

202 Flaschen

43,3 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2011/2019

The Single Malts of Scotland



8 Jahre

Dest. 10.01.2011

Abgef. 16.07.2019

Gereift im Sherry Butt

Fassnr. 300158

434 Flaschen

61,3 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 44 y.o. – Directors Special

The Single Malts of Scotland



44 Jahre

42,4 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 1998/2020

The Single Malts of Scotland



21 Jahre

Dest. 27.05.1998

Abgef. 10.01.2020

Gereift im Hogshead

Fassnr. 750788

287 Flaschen

53,1 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bowmore 1996/2019

The Single Malts of Scotland



23 Jahre

Dest.27.03.1996

Abgef. 28.10.2019

Gereift im Sherry Butt

Fassnr. 960014

634 Flaschen

56,1 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Elgin 2006/2019

The Single Malts of Scotland



13 Jahre

Dest. 08.03.2006

Abgef. 28.10.2019

Gereift im Barrel

Fassnr. 9800010

213 Flaschen

56,3 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Keith 1995/2019

The Single Malts of Scotland



24 Jahre

Dest. 08.11.1995

Abgef. 08.11.2019

Gereift im Hogshead

Fassnr. 171272

250 Flaschen

49,5 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlossie 2009/2020

The Single Malts of Scotland



10 Jahre

Dest. 02.07.2009

Abgef. 07.01.2020

Gereift im Hogshead

Fassnr. 6435

121 Flaschen

59,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 1989/2020

The Single Malts of Scotland



30 Jahre

Dest. 11.10.1989

Abgef. 09.01.2020

Gereift im Hogshead

Fassnr. 18166

144 Flaschen

48,5 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Imperial 1990/2020 – Exclusive to Germany

The Single Malts of Scotland



30 Jahre

Dest. 29.01.1990

Abgef. 30.01.2020

Gereift im Barrel

Fassnr. 1051

144 Flaschen

44,5 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dingle Single Malt Irish Whiskey Batch #5: Bourbon, PX & Madeira Cask

Das Örtchen Dingle befindet sich an einem der westlichsten Punkte Europas – weiter westlich kommt erstmal nichts als ca. 4000 Meilen Atlantischer Ozean. Das milde, marine Mikroklima spricht leise und doch deutlich durch den Inhalt dieser Flasche. Dingle ist, wo er destilliert wird, wo er reift und wo er allmählich realisiert wird – ein Whiskey der weiß wo er seine Wurzeln hat. Der Gründer der Dingle Distillery, Oliver Hughes, beschreibt den New Make der Brenerrei als „malzig, weich, köstlich & samtig“. In Dingle denkt man klein – so auch beim Dingle Whiskey: Es wird auch ausschließlich in kleinen Batches prodziert. Jede Abfüllung hat ihren eigenen Charakter und kann niemals repliziert werden. Batch 5 des Single Malt Whiskyes wird in Bourbon-, PX- und Madeirafässern veredelt und erhält so Aromen von sonnengetrockneten Rosinen, cremigem Blütenhonig und aromatischer Vanille.

Dingle Irish Single Malt Whiskey 5th Small Batch Release



Gereift in:

Bourbon Casks

PX Sherry Casks

Madeira Casks

46,5 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Das Warten hat bald ein Ende: Raasay While We Wait – „Last Orders“

Der erste Raasay Single Malt Whisky reift aktuell in einer Kombination aus Virgin-American-Oak- und High-Rye-Bourbon-Fässern. Er wird anschließend in Rotweinfässern veredelt und verlässt voraussichtlich 2020 die Fässer. Die verwendeten alten isländischen Gerstensorten Bere und Iskria werden seit Mai 2017 auf Raasay angebaut. Weitere Besonderheiten des Whiskys: das durch vulkanisches Sedimentgestein gefilterte Raasay-Wasser sowie die ungewöhnlich lange Fermentation von 96 bis 110 Stunden, die den hohen Mineralgehalt des Wassers aufrechterhält und so für einen fruchtigen Geschmack des zukünftigen Whiskys sorgt.



Ein Vorgeschmack auf den Raasay Single Malt Whisky



Um die Wartezeit bis zur Abfüllung des ersten Whiskys aus der Destillerie zu verkürzen, haben die R&B Distillers den „Raasay While We Wait“ kreiert. In einer Highland-Destillerie produziert, ist der Single Malt eine Mischung aus einem getorften und ungetorften Whisky, die in toskanischen Rotweinfässern veredelt wurde. Er liefert einen Vorgeschmack auf den Raasay Whisky: ein leicht torfiger Single Malt mit einem fruchtigen Geschmack und einem langen, erfrischenden Nachklang. Der While We Wait Last Orders ist das letzte Batch, bevor der erste, eigene Single Malt Whisky der Insel Raasay Ende diesen Jahres erscheinen wird.

Raasay While We Wait – Last Orders



Lightly Peated

Tuscan Red Wine Finish

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert