PR: Neu im Programm bei Whiskymax – die Arbroath 700 Jahre Collection von House of McCallum

Anthony McCallum bringt als unabhängiger Abfüller House of McCallum eine neue, streng limitierte Serie auf den Markt: die Arbroath 700 Jahre Collection. In dieser Serie finden sich ein Blended Scotch Whisky, ein Blended Malt von den Orkneys, ein Macallan, ein Glenburgie und ein Islay-Whisky unter dem Namen Lagaland.

Diese neuen Abfüllungen werden in Deutschland exklusiv von Whiskymax importiert – vom Importeur haben wir auch die nachfolgenden Informationen:

Am 06. April 2020 feierte Schottland 700 Jahre der „Erklärung von Arbroath“. 15 Jahre nach dem Tod von William Wallace, Schottlands selbsternanntem Herrscher, sicherte sich König Robert The Bruce die Unterstützung der wichtigsten Clanchefs, darunter der Clan Malcolm (McCallum). Man schrieb einen diplomatischen Brief an Papst Johannes XXII in Avignon und bat um seine Unterstützung der Souveränität Schottlands und seiner Bewohner gegenüber dem englischen König. Bekannt als die „Declaration of Arbroath“.

