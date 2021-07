PR: Neu – Killowen Rum & Raisin Whiskey Batch 2

Die zweite Auflage des Rum & Raisin Whiskeys aus der Killowen Distillery ist veröffentlicht worden. Dieses Vatting aus Rum- und PX-Fässern besticht durch interessante Tasting Notes und ist ab sofort bei irish-whiskeys.de im Webshop erhältlich.

Mehr über die Killowen Distillery und den neuen Malt Whiskey nachfolgend in der Presseaussendung:

Killowen Distillery – Neu: Rum & Raisin Whiskey

Killowen Distillery, die kleinste Destillerie Irlands, sitzt im Herzen der Mourne Mountains im Süden des County Downs in Nordirland. Brendan Carty, der Eigentümer der Destillerie, wollte hier seine Vision verwirklichen. Er ist gelernter Architekt und hat die Destillerie selbst konzipiert. Alles über Whiskey und dessen Geschichte hat er sich selbst, und mit Hilfe von Peter Mulryan, beigebracht. Des Weiteren hat er natürlich eine Distiller Certification. Seine Vision ist es den Whiskey wieder zu seinen Wurzeln zu bringen. Früher war irischer Whiskey nicht weich und fruchtig. Brendan möchte Whiskey machen, der erdig, peated und würzig ist. Whiskey, wie es ihn früher aus Irland gab.



Brendan hat zwei handgemachte kupferne Pot Stills ausgesucht. Diesen hat er einen Namen gegeben: Christoir mit 1.000 Liter Kapazität und Broc, mit 800 Liter Kapazität. Diese Brennblasen sind die einzigen Brennblasen in Irland mit einer direkten Befeuerung. Dies gibt der Destillerie eine gewisse Nostalgie, da Poitin und Whiskey hier auf dem traditionellen Weg hergestellt wird, wie früher in den Moune Mountains, nur diesmal ist die Herstellung legal.



Um die Homage der alten Destillationsmethoden zu verfolgen, hat die Brennerei Worm Tub Kondensatoren im Einsatz, die mittels in eiskaltem Wasser befindlicher Kühlschlangen aus Kupfer die Alkoholdämpfe zu Flüssigkeit kondensieren.

Killowen Rum & Raisin Batch 2

Vol.: 55%

Füllmenge: 0,5 Liter

Ursprungsland: Irland

Aroma: frischer Apfelsaft, etwas Melasse, warmer Christmas pudding

Geschmack: grüne Äpfel mit braunem Zucker, getrocknete Früchte, Rumnoten, Kokosnuss, Vanille

Nachklang: langanhaltend mit kandiertem Apfel und Würze



http://www.irish-whiskeys.de/Killowen-Signature-Rum-Raisin-Batch-2-05-l

Preis: 56,90 €

Bei diesem Malt Whiskey handelt es sich um ein Vatting verschiedener Fassarten: Killowen Dark Rum und PX Sherry Casks. Das ist Batch 2 des Killowen Rum & Raisin Whiskey.



Der spielerische Name des Signature Releases spiegelt die ausgewählten Fässern wider denn der Killowen Dark Rum bietet viele Melassenoten und tropische Früchte, während das PX Fass Rosinen und Trockenfrüchte zeigt. Für diesen Whiskey konnte Brendan, der Eigentümer der Destillerie, 5 Jahre alte Single Malt Fässer auswählen. Diese wählte er in einer benachbarten Destillerie im County Louth aus.



Der Dark Rum und danach der Whiskey lagerte in einem Ex-Bourbon Barrell whrend das Sherry Cask 120 Liter fasste. Deshalb ist Batch 2 mit 660 Flaschen etwas umfangreicher ausgefallen als sein Vorgänger. Auch wenn der Whiskey etwas jünger ist als die bisherigen Abfüllungen von Killowen so ist es Brendan doch wichtig die Qualität hoch zu halten. Und das ist ihm mit diesem Whiskey wieder einmal gelungen.