PR: Neu – Smuggler by Landi Buchrain bringt die Abfüllungen von Dràm Mòr in die Schweiz!

Die unabhängigen Abfüllungen von Dràm Mòr werden ab sofort über SMUGGLER by LANDI Buchrain in die Schweiz importiert. Coronabedingt sind nun die Frühjahrsabfüllungen eingetroffen – in einer Presseaussendung stellt sie der Importeur kurz vor:

Neu! Im Smuggler by Landi Buchrain, die Abfüllungen von Dràm Mòr in der Schweiz!

Mit viel Freude und auch ein bisschen Stolz, sind wir neu als Vertriebsparter von Viktorija und Kenny Macdonnalds Dràm Mòr Abfüllungen für die Schweiz ausgewählt worden.

Kenny ist bekannt als grosser Fass-Freund und es macht ihm viel Spass mit verschiedenen Fasstypen zu experimentieren. Dazu kommt seine Nase, welche bei den Fassproben in den Warehouses hilft, an die besten Fässer zu kommen. Spannende finishes und in Fass-Stärke abgefüllt wärmen die Abfüllungen von Dràm Mòr jedes Whisky-Liebhaber-Herz.

Durch Corona und die dadurch entstandenen Verzögerungen beim Abfüllen und die neuen Regelungen für den Zoll und Transport, ist die Frühlingsabfüllung 2021 erst gerade jetzt bei uns eingetroffen. Dafür alle in wunderbarer Qualität und echtem Geschmackserlebnis!

Dalmunach 5yo, 57%vol, 1st fill Bourbon Barrel, 260 Bottles

Secret Orkney13yo, 54.6% vol, 1stfill Fijian Rum Cask, 321 Bottles

Macduff 13yo ,53.5% vol, 1st fill Buffalo Trace Barrel, 268 Bottles

Ben Nevis 9yo, 53%vol, 1st fill Palo Cortado, 351 Bottles

Inchfad 14yo, 54.7%vol, 1st fill PX Cask, 274 Bottles

Dumbarton 20yo, 52%vol, Single Grain, Refill Bourbon Hogshead, 206 Bottles

Ab sofort erhältlich im Smuggler by Landi Buchrain