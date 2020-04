PR: Neu – Swiss Mountain Single Malt Whisky «ICE LABEL» Edition 2020 «Aged 10 years»

Ein neuer Whisky aus der schweizerischen Rugen Distillery hat soeben das Licht der Öffentlichkeit erblickt: Der Swiss Mountain Single Malt Whisky «ICE LABEL» Edition 2020 «Aged 10 years» kommt in einer limitierten Anzahl von 940 Flaschen auf den Markt. Infos und die Tasting Notes in der nachfolgenden Presseaussendung:

Swiss Mountain Single Malt Whisky «ICE LABEL» Edition 2020 «Aged 10 years»

Matten b. Interlaken, 6. April 2020: Die neue Edition des im ewigen Eis gereiften Whisky der Rugen Distillery – der Swiss Mountain Single Malt Whisky «ICE LABEL» Edition 2020 – ist lanciert. «Die Abfüllung ist soeben erfolgt, der 10-jährige Whisky wird in einer limitierten Anzahl von 940 Flaschen angeboten», bestätigt Kurt Althaus, Master Distiller bei der Rugenbräu AG.

«ICE LABEL Edition 2020»

Der Swiss Mountain Single Malt Whisky «ICE LABEL» Edition 2020 «Aged 10 years» ist vier Jahre im historischen Felsenkeller der Rugenbräu und anschliessend sechs Jahre im ewigen Eis in einer Eisgrotte, bei konstant minus vier Grad, auf dem Jungfraujoch ausgereift.

«Sehr komplex fruchtig, mit ausgeprägten Aromen von Trockenfrüchten wie Aprikosen und Rosinen, mit einem Hauch von trockenem Sherry»,

beschreibt Master Distiller Kurt Althaus die neue Edition. Eine gute Getreidemalzigkeit und reich an Vanilla-, Karamell- und Honignoten, welche in der Nase zu erkennen sind, runden den Genuss ab. Der Whisky wurde Fassstark und unfiltriert abgefüllt und beeindruckt durch seine Ausgewogenheit: Neben der diskreten Rauchigkeit kommt eine warme Holznote zum Vorschein und schenkt diesem «ICE LABEL» eine besondere Spannung. Im Glas brilliert er in einem klaren goldgelben Bernstein. Erhältlich ist der Whisky in der Rugen «Gnuss-Wält» bzw. aktuell über den Rampenverkauf.

Weltweit einzigartig …

Im März 2008 wurde der erste Swiss Mountain Single Malt Whisky der Rugen Distillery auf den Markt gebracht. Seither haben sich die Profis mit Leidenschaft, Sinn für Tradition und Innovationsgeist der Entwicklung des Whiskys gewidmet. Der mehrfach ausgezeichnete Swiss Mountain Single Malt Whisky «ICE LABEL» gilt als Flaggschiff der Distillery. Im Frühling 2018 wurde unter der Leitung des Master Distillers ein Whisky im Tropenhaus Frutigen zur Reifung deponiert:

«Aktuell sind wir weltweit die einzige Whisky-Distillery, welche Whiskys im ewigen Eis, im Felsenkeller und in den Tropen reifen lässt und dies in einem Radius von rund 50 km, beziehungsweise innerhalb einer Region»,

weiss Remo Kobluk, Geschäftsführer der Rugenbräu AG.