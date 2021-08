PR: Neu von Kirsch Import – Single Casks von Bunnahabhain und Imperial

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Ein 2008er Bunnahabhain aus einem First Fill Sherry Hogshead aus dem Hause Signatory Vintage

aus einem First Fill Sherry Hogshead aus dem Hause Die Lost Distillery Imperial von The Single Malts of Scotland, exclusively bottled for Kirsch Import

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Sherry, Sherry, Signatory:

Single-Cask-Köstlichkeit aus andalusischem Fass

Seltene, hochwertige Holzfässer haben Andrew Symington schon immer fasziniert. Uns auch. Aus den mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. umfassenden Warehouses seiner Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. haben wir ein vielversprechendes Einzelfass ausgewählt, bei dem Fans maritimer Noten ebenso wie Fruchtliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Die einladende, natürlich dunkle Farbe lässt es vermuten: Die Single-Cask-Abfüllung hat Sherryholz gesehen. Der Islay Single Malt Bunnahabhain 2008/2021 verbrachte 13 Jahre vom ersten bis zum letzten Tag im First Fill Sherry Hogshead 1160. Bei fassstarken 59% vol. erhalten Nase und Gaumen eine Intensivkur mit dem komplexen Aromen-Potpourri des Inselwhiskys.

Bunnahabhain 2008/2021

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 12/03/2008

Abgef. 03/06/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 1160

286 Flaschen

59% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Schlüssel zur „Lost Distillery“:

Imperial Single Cask von The Single Malts of Scotland

2013 verschwanden sie für immer aus der Speyside – die meisten Gebäude der Imperial Distillery. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, genauer gesagt dem Jahr von Queen Victorias Diamant-Jubiläum, dem die Brennerei ihren royalen Namen verdankt, hatten ihre roten Aberdeen-Ziegelsteine die Gegend geprägt. Nach rund 100-jähriger Existenz waren die Pot Stills 1998 zum letzten Mal in Betrieb. Aus diesem finalen Jahr stammt die Exklusivabfüllung für die Kunden von Kirsch Import.

Die Essenzen der Imperial Distillery sind extrem selten. Für Imperial 1998/2020 aus der Reihe The Single Malts of Scotland haben sie die Experten des unabhängigen Abfüllers Elixir Distillers eingefangen – und öffnen Genießern so wieder die Tore der „Lost Distillery“. Der geschmeidige, florale Single-Cask-Whisky reifte 22 Jahre lang im Barrel. Unverfälscht abgefüllt in angenehmer Fassstärke von 46% vol. ergab das Eichenfass nur noch 121 Flaschen.

Imperial 1998/2020

The Single Malts of Scotland

Exclusively bottled for Kirsch Import

22 Jahre

Dest. 24/08/1998

Abgef. 25/11/2020

Fasstyp: Barrel

121 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt