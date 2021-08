Irish Whiskey des Jahres – mit diesem Titel zeichnet der Internationale Spirituosen Wettbewerb 2021 den Bushmills Single Malt Irish Whiskey 21 Years Old. Wir gratulieren Bushmills ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und präsentieren Ihnen die dazu gehörende Pressemitteilung, die wir heute erhielten:

Irish Whiskey des Jahres – Bushmills Single Malt Irish Whiskey 21 Years Old erhält besondere Ehrung beim ISW 2021

Ein ausgezeichneter Whiskey – Das sieht auch der Internationale Spirituosen Wettbewerb so und krönt 2021 den Bushmills Single Malt Irish Whiskey 21 Years Old zum „Irish Whiskey des Jahres“. Insgesamt reift der Whiskey 21 Jahre zu einem ganz besonderen Tropfen heran, 19 davon in ehemaligen OlorosoSherry- und Bourbon-Whiskey-Fässern sowie zwei weitere in Madeira-Fässern. Dadurch werden ihm Frucht-, Gewürz-, und Röstnoten und ein Geschmack von Nüssen und Rosinen verliehen. Das macht ihn zu einem „exquisite[n] Hauptdarsteller, der Irlands Premium-Whiskeys als stolzes Aushängeschild dient“, wie Meininger, Veranstalter des ISW, schreibt.

Bushmills im Whisk(e)y Test

Seit 2004 kürt Meiningers Internationaler Spirituosen Wettbewerb hochwertige Destillate aus verschiedensten Kategorien und gibt Produzenten somit Feedback zu ihren Produkten und Konsument:innen eine Empfehlung. In diesem Jahr konnte sich die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt mit Bushmills Single Malt Irish Whiskey 21 Years Old als Irish Whiskey des Jahres 2021 behaupten.

Flüssiges Gold

Dank seiner langen Reifung ist Bushmills Single Malt Irish Whiskey 21 Years Old ein Whiskey von beträchtlicher Tiefe und bietet ein elegantes Zusammenspiel zwischen süß und trocken. Sein edles Case zum Aufklappen unterstreicht den qualitativ hochwertigen Charakter auch Außen und rundet das Gesamtpaket ab. Das macht ihn zum perfekten Geschenk – eben ein ausgezeichneter Whiskey für besondere Anlässe.

Das flüssige Gold ist für 164,95 Euro (UVP) beim Fachhändler des Vertrauens oder auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich.