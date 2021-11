PR: Neue Kampagne für Glenlivet – Original by Tradition (mit Video)

„Wer sagt eigentlich: Whisky ist nur was für Männer?“ – diese rhetorische Frage stellt Glenlivet am Beginn ihrer Pressemitteilung zu einer neuen Kampage namens „Original by Tradition“. Die Antwort geben nicht nur zahlreiche erfolgreiche Master Blenderinnen, Frauen in führenden Positionen im Whiskybusiness und eine Unzahl versierter und leidenschaftlicher Frauen in der Whiskyszene – auch Glenlivet selbst gibt eine Antwort – mit einem recht dynamischen Spot und Anzeigensujets.

Mehr darüber lesen und sehen Sie nachfolgend:

Wer sagt eigentlich: Whisky ist nur was für Männer?

Manche Traditionen sind dafür da, um gebrochen zu werden: The Glenlivet, der feine Single Malt Scotch Whisky aus dem Hause Pernod Ricard, launcht seine neue Kampagne „Original by Tradition” in Deutschland! Die Kampagne zeigt die moderne und lebendige Realität von Scotch Whisky. Damit will die traditionsreiche Marke vor allem einer neuen Generation von Whisky-Konsumenten den Einstieg in die Genuss-Welt und die Kategorie Whisky erleichtern: The Glenlivet ist für alle aufgeschlossenen, zukunftsorientierten Menschen jeden Geschlechts und jeder Herkunft.

Andreas Höhner, Head of Brand Management Pernod Ricard Deutschland:

„Ledersessel, Zigarrenrauch, ein Glas Whisky in der Hand – das ist das typische Image der Premium-Spirituose, mit dem The Glenlivet jetzt aufräumen will. Die Kampagne zelebriert Whisky, ermutigt dazu, die Spirituose auf unerwartete Weise zu entdecken und sich nicht von traditionellen Konventionen aufhalten zu lassen. The Glenlivet hat schon immer mit Wagemut und Euphorie Grenzen überschritten und tut dies auch noch heute.“

Breaking Walls. Breaking Traditions.

Die Eröffnungsszene zeigt den Gründer und Pionier der Marke, George Smith, der im Jahr 1824 den Speyside-Whisky-Stil definierte. Der nächste Meilenstein der Marke wird durch das Durchbrechen von Wänden inszeniert: So war The Glenlivet einer der ersten Single Malts, die in die USA geliefert wurden. Der erste Whisky, der mit dem Klischee aufräumte, dass Scotch ausschließlich ein Getränk für wohlhabende Männer sei. Der erste Single Malt, der Eis zum Whisky servierte. Und der Whisky, der Scotch Single Malt Whisky vom Sessel und Büro in die Bars auf der ganzen Welt brachte. The Glenlivet setzt neue Maßstäbe, indem er jeden Erwachsenen einlädt, diesen Whisky als Teil eines Cocktails in geselliger Runde zu genießen.

Die „Original By Tradition“-Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit Crispin Porter Bogusky London entwickelt und ist die erste Digitale Kampagne für The Glenlivet in Deutschland.