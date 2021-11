PR: Neues Exquisite Casks-Bottling von The Caskhound – Tullibardine 28yo

Tilo Schnabel, bekannt für seine unabhängigen Abfüllungen unter dem Label The Caskhound, stellt mit einem 28 Jahre alten Tullibardine eine neue Abfüllung in der Exquisite Casks-Serie vor – ein Whisky zum Trinken, nicht zum in der Vitrine verstauben, wie Tilo Schnabel sagt.

Was es über diese neue Abfüllung zu erzählen gibt, inklusive der Tasting Notes und den Bezugsmöglichkeiten, finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir gerne für Sie veröffentlichen:

THE CASKHOUND präsentiert das neue EXQUISITE CASKS-Bottling: einen 28 Jahre gereiften Tullibardine Highland Single Malt Scotch Whisky

Premium-Whisky zum Genießen, nicht zum in der Vitrine verstauben!

Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND präsentiert mit seiner Abfüllungsreihe EXQUISITE CASKS gereifte Whiskys ab 25 Jahren. Diese „Elder Statesmen“ der Whiskywelt folgen dabei weder einem Hype, noch sind sie eines Bottleflippers feuchter Traum. Es sind einfach gelungene Single Cask-Abfüllungen, die dank solcher Faktoren wie Alter, Reife, geschmacklicher Tiefe und angemessenem Preisrahmen sowohl Whisky-Neulinge wie auch erfahrene Liebhaber gereifter Tropfen gleichermaßen überzeugen.

Wie von THE CASKHOUND gewohnt, werden die EXQUISITE CASKS-Bottlings in natürlicher Fassstärke abgefüllt und sind weder kühlgefiltert noch gefärbt. Auftritt und Verpackung der Abfüllungen sind dem Inhalt entsprechend hochwertig. Sie erfreuen mit exklusivem Design, präsentiert in einer edlen, schwarzen Holzbox. Ein beigefügter Einleger mit Wissenswertem zum Destillat, zur jeweiligen Brennerei sowie Tasting Notes des Whiskys rundet das Ganze ab.

Nach der Veröffentlichung der ersten beiden EXQUISITE CASKS-Bottlings – dem 47-jährigen Lowland Single Grain NORTH OF SCOTLAND und dem 30-jährigen Highland Malt OLD RHOSDHU aus der Loch Lomond Distillery – bleibt der Independent Bottler aus Deutschlands Südwesten auch mit der neuen Abfüllung seiner Prämisse treu: Der 1993er TULLIBARDINE Highland Single Malt Whisky zeigt, wie seine Vorgänger, mit Bravour, was das Zusammenspiel von Destillat, Fasseinfluss und Zeit möglich macht.

Ein vielseitiges Juwel der Highlands

TULLIBARDINE im Süden der Region Perthshire ist nicht unbedingt ein Publikumsmagnet wie andere Destillen in den Highlands oder der Speyside, doch ihre historische Wurzeln reichen weit zurück und sind ein Teil der uralten Whiskytradition Schottlands. Der dort produzierte Whisky ist ein klassischer Highland Malt, dessen florale wie nussige Noten und feiner Charakter ihm interessanterweise eine große Vielseitigkeit verleihen – was durch die hohe Anzahl aktueller Tullibardines mit unterschied-lichsten Fassreifungen bestätigt wird. Der 28-jährige TULLIBARDINE von EXQUISITE CASKS ist vom Charakter her eher ein ‚Old School Malt’, und ein gelungenes Beispiel für eine gut ausbalancierte Reifung im Refill Bourbon Hogshead, deren feine Nuanciertheit zu begeistern weiß.

Einem solchen Whisky, der fast 3 Jahrzehnte im Fass verbracht hat, sollte man definitiv eine gehörige Portion Zeit und Luft gönnen, damit er sich im Glas ordentlich entfalten kann. Es lohnt sich …

EXQUISITE CASKS TULLIBARDINE Highland Single Malt Scotch Whisky, 28 Jahre alt (1993/2021), 47,4 % ABV, Full Maturation in a Refill Bourbon Hogshead, Auflage 224 Flaschen (0,7 l) à 224,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nase:

Cerealien, Honig, leichte Staubigkeit, Weintrauben und frische Pfirsiche, florale Noten und

Kräuter, Vanillekipferl

Geschmack:

Ölig, weich und honigsüß im Antritt, Würze, Malzbonbon & Keksteig, nussige Aromen,

die zu Marzipan umhüllt von Milchschokolade werden

Abgang:

Kakaopulver, gefolgt von Eichenwürze, die trocken werdend in bitterre Nussigkeit

und Holz endet

