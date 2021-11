PR: Neues von Kirsch Import – Sea Shepherd, Glencadam & Mars Shinshu

In dieser Woche stellt uns Kirsch Import neben der Sea Shepherd Sherry Edition und dem Glencadam Single Cask & Triple Portwood Finish noch Mars Shinshu Komagatake Limited Edition 2021 vor.

Die weiteren Informationen zu den vier Abfüllungen

Sea Shepherd in Weihnachtsstimmung:

Die limitierte Sherry Edition verbindet Islay-Rauch & dunkle Früchte

Weil auch Umwelt-Piraten Weihnachten feiern: Für unsere neueste Kooperation mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd zeigt sich unser rauchiger Islay Single Malt von seiner lieblich-festlichen Seite. Der limitierten Sea Shepherd Sherry Edition haben wir ein 12-monatiges Finish in Sherry Hogsheads gegönnt und so einen Whisky kreiert, der sich in der kalten Jahreszeit ebenso wohl fühlt, wie der Fisch im Wasser – besonders, wenn er unter dem Schutz von Sea Shepherd steht.

Mit lebensrettendem Eifer widmen sich die Umweltaktivisten dem Kampf gegen Walfänger, Wilderer, das Aussterben von Meerestieren und die Verschmutzung der Meere. Verteidigen, schützen, erhalten: Das funktioniert nur mit einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl über alle Grenzen hinweg. Diesem zollt die Sea Shepherd Sherry Edition Respekt. Wie? Indem der Single Malt mit erhöhter Trinkstärke Islay-Kraft mit den weichen und weihnachtlichen Noten aus Sherryfässern vereint.



Rauch, maritime Frische und salzige Specknoten, Trockenfrüchte, Orange und Schokorosinen sind in einer neuen, dunkelroten Flasche zu Hause. Der Verkauf jeder einzelnen von ihnen unterstützt Sea Shepherd: Kirsch Import spendet mindestens zehn Prozent der Umsätze direkt an die gemeinnützige Organisation.

Sea Shepherd Sherry Edition Batch 001

Islay Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: Eichenfässer, Sherry Hogshead (Finish)

45,8% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Dunkle, reife Früchte, salziger, geräucherter Bacon, etwas verschmorte Zitronenschale und eine feine maritime Rauchnote.



Gaumen: Intensiver Rauch mit BBQ-Aromen und Salznoten mit leichtem Einschlag von Jod runden den Geschmack von Trockenfrüchten und leicht verkohlten Schokorosinen ab.



Nachklang: Angenehm maritim-frisch mit Anklängen von Orange klingt der Whisky langsam aus.

Glencadam Single Cask & Triple Portwood Finish:

Hocharomatische Neuheiten aus der kleinen Highland-Brennerei

Rund 180 Jahre hingen Genießer in der Warteschleife: Erst seit 2005 veröffentlicht Glencadam Brennerei-Abfüllungen. Das Warten auf die Whiskys aus der kleinen Destillerie mit den roten Türen hat sich jedoch gelohnt. Die traditionellen Highland Single Malts schenken Whiskyfreunden wunderbar cremige Genussmomente.

Dies gelingt nun auch mit einer Exklusivabfüllung für den deutschen Markt. Glencadam 2010/2021 „The Rather Unique“ ist ein Single Cask Whisky aus dem First Fill Bourbon Cask. Weder gefärbt noch kühlfiltriert, dafür so hochprozentig wie komplex ist der 11-Jährige. Bei 64,9 Volumenprozenten entfalten sich verlockende, vielschichtige Aromen von Cheesecake über Trockenfrüchte, Zitrone und Brioche bis Schokolade und Honigmelone ungehemmt in Nase und Gaumen anspruchsvoller Genießer.

Ebenfalls für Feinschmecker: Glencadam 17 y.o. Triple Cask Portwood Finish. Die limitierte Edition reift zunächst in Bourbonfässern und wird anschließend von Glencadam in drei verschiedenen Portweinfässern veredelt. Die verleihen dem Highland Single Malt neben seinem außergewöhnlichen Rosaton einen hocharomatischen, fruchtbetonten Charakter.

Glencadam 2010/2021

Highland Single Malt Scotch

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 08/03/2010

Abgef. 08/2021

Fasstyp: First Fill Bourbon Cask

Fassnr. 1299

219 Flaschen

64,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Nougat und Cheesecake vermischen sich mit getrockneter Mango, Panettone und Zitronenöl.



Gaumen: Warmer Pfirsichkuchen, Greengage Edelpflaumen und getrocknete Aprikosen, gefolgt von cremigem Mandelkuchen, Zitronenzeste und Zimt-Zuckerguss.



Nachklang: Getoastete Brioche, Milchschokolade und Lebkuchen vermischen sich mit Honigmelone und einem Hauch von Fenchel.

Glencadam 17 y.o. Triple Cask Portwood Finish – Limited Edition

Highland Single Malt Scotch

17 Jahre

Fasstyp: Bourbon Casks, Port Casks

1.128 Flaschen (weltweit)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Kräftig und üppig mit Aromen von roten Früchten, Maraschino-Kirschen, Marzipan und Weihnachtsgewürzen.



Gaumen: Schichten von dunklen Beerenfrüchten und Brombeerkonfitüre gemischt mit Walnuss, Kaffeesatz, Gewürznelken und subtilen Anklängen von Zigarrenrauch



Nachklang: Holzwürzig und wärmend mit Noten von roten Früchten und Schokoladen-Kirschlikör, die in Zimt- und Muskatnussgewürze übergehen.

Japanische Rarität sichern:

Mars Shinshu Komagatake Limited Edition 2021

Zwei Destillerien, drei Fasslager, eine Marke: Mars destilliert abwechslungsreiche Single und Blended Malts – und spielt mit den Einflüssen dreier verschiedener Klimazonen Japans. Der Stammsitz Mars Shinshu liegt in Japans kalt-feuchten Alpen. Whiskys reifen hier bei bis zu -15°C nur langsam heran. Tsunuki dagegen, die zweite Destillerie, ist im subtropischen Süden des Landes zu Hause, wo Destillate Temperaturen von -2° C bis 36°C ausgesetzt sind. Im Fasslager auf der Insel Yakushima schließlich entwickelt der japanische Whisky bei bis zu 76 Prozent Luftfeuchtigkeit ausgeprägt maritime Noten.



Der neueste Single Malt von Mars stammt vollständig aus der Shinshu Brennerei, wo er in Bourbon und Sherry Casks reifte. Als Teil der exklusiven Reihe Komagatake ist er eine rare Sonderabfüllung – und ein Wegweiser: Der Mars Shinshu Komagatake Single Malt Limited Edition 2021 ist die Evolution der Reihe, sich seit 2018 in der Entwicklung und definiert den künftigen Stil des Single Malts. Entsprechend vereint der Whisky gemeinsame Merkmale der Reihe in sich. Elegant und ölig entfaltet er bei 48% vol. intensive Fruchtnoten von Aprikose über Melone bis Kaki sowie nussige Sherryaromen.

Mars Shinshu Komagatake Limited Edition 2021

Single Malt Japanese Whisky

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Fruchtiges Aroma von Quitte, Aprikose und Banane sowie Vanillecreme.



Gaumen: Honig und Haselnuss aus den Sherryfässern verbinden sich mit der sanften Süße von Melone und Kaki-Früchten.



Nachklang: Weich und klar.