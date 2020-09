PR: Nicole Ehlen übernimmt neu geschaffene Business Unit Deutschland & Österreich bei Beam Suntory

Beam Suntory schafft eine neue Businessunit, in der die Märkte in Deutschland und Österreich unter einer Leitung zusammengefasst werden. Diese Position übernimmt die seit März 2019 als Geschäftsführerin Deutschland agierende Nicole Ehlen.

Die Gründe und Details dazu in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Bereit für die Zukunft:

Neue Business Unit Deutschland & Österreich bei Beam Suntory

Frankfurt am Main, 07. September 2020. Beam Suntory, einer der weltweit führenden Spirituosenhersteller, hat die Märkte Deutschland und Österreich zu einer operativen Einheit zusammengefasst. Die Leitung dieser Business Unit übernimmt als Managing Director Germany & Austria Nicole Ehlen, die bereits seit März 2019 als Geschäftsführerin für den deutschen Markt verantwortlich ist. Die Veränderung ist Teil der Neuaufstellung der Beam Suntory EMEAStruktur. Sie erlaubt dem Unternehmen Synergien effizienter zu nutzen und das Wachstum in den wichtigsten Märkten zu fördern.

Seit Juli 2020 leitet Nicole Ehlen als Managing Director Beam Suntory Germany & Austria die neue Business Unit. Bislang führte sie als Geschäftsführerin den deutschen Markt und hatte davor als Marketing Director Western Europe die Gesamtverantwortung für das Marketing in Deutschland und Westeuropa. Vor ihrem Einstieg bei Beam Suntory war Ehlen zwölf Jahre bei Unilever in Deutschland und Großbritannien in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. Mit ihrer Erfahrung und Expertise verfügt sie über eine hervorragende Ausgangsposition, um in ihrem vergrößerten Aufgabengebiet Strategien abzustimmen, Prozesse zu optimieren und sich bietende Chancen in den beiden leistungsstarken Märkten noch besser wahrzunehmen.

„Durch die Optimierung unserer Unternehmensstruktur im deutschen und österreichischen Markt

schaffen wir neue Synergien zwischen den Märkten und können uns so besser fokussieren, um unsere

langfristigen Ziele zu erreichen,“

kommentiert Yuri Grebenkin, Beam Suntory Managing Director EMEA. Mit dieser neuen Struktur, und unter der Führung von Nicole Ehlen, ist Beam Suntory in Deutschland und Österreich ideal für die Zukunft aufgestellt.