PR: Neu bei Kirsch Import – Starward Single French Oak Red Wine Barrel sowie Progressives von Seven Seals

In dieser Woche stellt uns Kirsch Import diese Neuheiten vor:

Neben einer Single Barrel Abfüllung der australischen Starward Distillery (French Oak Red Wine Barrel, um ganz genau zu sein) gibt es noch die Whiskys der Schweizer Seven Seals.

Die detaillierten Infos finden Sie hier, die Abfüllungen dann demnächst bei Ihrem Händler:

Roter Apfel, Erdbeeren & dunkle Schokolade:

Starward macht ein (Rotwein-)Fass auf

Single-Cask-Alarm aus Australien: Die Starward Distillery legt mit dem Single Barrel 2017/2021 eine weitere Köstlichkeit aus dem Einzelfass vor. Dafür bauten die progressiven Melbourner ihren tropisch-fruchtigen Rohbrand in einem ehemaligen Rotweinfass aus. Starward füllt „New Make“ stets mit einem niedrigeren Alkoholgehalt in die weinseligen Barrels. So geben diese umso mehr Fruchtnoten und Tannine an den Whisky ab. Das aktuelle Einzelfass aus französischer Eiche enthielt zuvor Rotwein aus dem Barossa Valley. Diese älteste Weinregion Australiens ist für ihre opulenten, von der Hitze Südaustraliens geprägten Weine weltweit bekannt.



In Kombination mit Starwards Rohbrand ergibt sich ein verführerisches Potpourri, in dem roter Apfel und Erdbeeren die Fruchtkomponente stellen und dunkle Schokolade eine herbe Süße beiträgt. Der runde Mix kann sich bei 55,8% vol. Cask Strength ungehemmt entfalten. Für sein verlockendes Profil benötigt das Starward Single Barrel nur 3 Jahre. Das genügt, denn im eigensinnigen Melbourne-Klima, den sogenannten „four seasons in a day“, interagiert der Whisky intensiv mit dem Holz und lässt in nur kurzer Zeit geschmacksintensiven Single Malt entstehen, den es so sonst nirgendwo gibt.

Starward Single Barrel 2017/2021

Australian Single Malt Whisky



3 Jahre

Dest. 07/2017

Abgef. 02/2021

Fasstyp: French Oak Red Wine Barrel (Barossa Valley)

Fassnr. 3786

240 Flaschen

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whiskys mit beschleunigter Fassreifung – Progressives von Seven Seals aus der Schweiz

Experten sind sich einig: Die Whiskys von Seven Seals sind Weltklasse. Das zeigen nicht nur zahlreiche Goldmedaillen, mit denen die Whiskys der Schweizer, entstanden aus der Zusammenarbeit der Schweizer Destillerie Langatun und der Marke Seven Seals, prämiert sind. Mit dem eigens entwickelten Fast-Forward-Finishing-Verfahren bringt das Team um Erfinder Dolf Stockhausen nach der vorgeschriebenen Mindestreife für Single Malt das Fass in den Whisky und kann so die Aromen besser aufeinander abstimmen. Das Resultat: harmonische Geschmackskompositionen.



Dabei kommen die gleichen natürlichen Materialien wie bei der Fassreifung zum Einsatz. Im Sortiment der Schweizer findet sich vom sehr rauchigen Whisky wie dem Peated Single mit Malt Port Wood Finish über komplexe Geschmacksfeuerwerke wie den Single Malt mit ebenfalls Port Wood Finish bis zum süßlich-lieblichen Single Malt mit Sherry Wood Finish für jeden Liebhaber das Passende.

Port Wood Finish – Peated

Seven Seals Single Malt Whisky

Fasstyp: Port Casks (Finish)

46% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Port Wood Finish

Seven Seals Single Malt Whisky

Fasstyp: Port Casks (Finish)

46% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sherry Wood Finish

Seven Seals Single Malt Whisky





fasstyp: Sherry Casks (Finish)

46% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Wer etwas ganz Besonderes sucht, wird bei den Whiskys aus der Zodiac-Linie fündig. Jeder dieser Whiskys steht für die besten Charakteristiken eines Sternzeichens – und bildet diese auch modern minimalistisch auf dem Etikett ab. Die Abfüllungen sehen natürlich nicht nur gut aus, sondern bieten auch einzigartige Geschmackserlebnisse – so individuell wie die Tierkreiszeichen, für die sie stehen.

The Age of Aquarius

Seven Seals Single Malt Whisky

Fasstyp: keine Angabe

49,7% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Age of Scorpio

Seven Seals Single Malt Whisky

Fasstyp: keine Angabe

49,7% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Age of Taurus

Seven Seals Single Malt Whisky

Fasstyp: Triple Wood Double Tawny Port Finish

49,7% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Age of Leo

Seven Seals Single Malt Whisky

Fasstyp: Triple Wood & Double Pedro Ximénez Sherry Finish

49,7% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt