PR: Single Malt für alle, auch die Umwelt – Der zugängliche River Rock Scotch Whisky

Ein Whisky ohne Allüren, dafür mit einer Mission und einem unverwechselbaren Profil – das ist der River Rock Scotch Whisky, ein Single Malt, der von ehemaligen Führungskräften von Edrington ersonnen wurden und ab sofort im Portfolio von Kirsch Import zu finden ist.

Ohne Allüren bedeutet: in einem vernünftigen Preissegment. Die Mission ist, Whisky für alle zu machen und auch der Umwelt Tribut zu zollen, und das unverwechselbare Profil ein besonderer Geschmack aus einem besonderen Spirit. Aber lesen Sie selbst:

Single Malt für alle – auch die Umwelt: Der zugängliche River Rock Scotch Whisky

River Rock ist Single Malt mit einer klaren Mission: Scotch Whisky zugänglicher machen und die Kategorie für mehr Menschen öffnen. Die „Missionare“ sind drei Freunde und ehemalige Führungskräfte von Edrington. Nach zusammengenommen über 70 Jahren im Spirituosenbusiness gehen Mark Geary, Laura Anderson und Bill Farrar nun eigene Wege. Statt Marken wie The Macallan, Highland Park oder The Glenrothes gehört die ungeteilte Aufmerksamkeit der Profis ihrem Single Malt Scotch Whisky – River Rock.

Gleich einem Fluss verfolgt der Whisky seine individuellen Ziele. Vielseitiger, begeisterungsfähiger Single Malt für unkomplizierte Genussmomente, statt anspruchsvollem Scotch mit vermeintlich elitären Allüren und herausforderndem Profil: Das ist River Rock. Für ihren Türöffner in die Welt von Scotch Whisky suchten die Gründer rund drei Jahre lang nach einem passenden Spirit. Sanft und verführerisch in der Nase, im Geschmack weich und süß und mit einem Hauch Würze, aber ohne jede Schärfe im Nachklang sollte er sein.



Was sie gefunden haben? Einen Rohbrand aus dem oberen Teil der Kupferbrennblase. Dessen besonders reiner Geschmack entwickelt sich in Bourbon Casks weiter zu einladenden, lieblichen Aromen. Zu denen zählen geröstete Marshmallows, Äpfel und Vanille ebenso wie ein würziges Finish mit Eichentönen.

Der gefällige Single Malt Scotch Whisky hebt sich auch in anderer Hinsicht von vielen Vertretern seiner Kategorie ab. So schlägt sich seine Eigenwilligkeit und Freiheit in der Flasche nieder. Wie River Rock selbst ist der außergewöhnliche Glasbehälter von der kraftvollen Bewegung eines Flusses inspiriert, die in solidem Gestein einzigartige Muster hinterlässt. Organisch verlaufende Rillen formen die Seiten. Durch die ausgeprägte Rille am unteren Teil der Flasche liegt diese gut in der Hand und macht das Ausschenken und Teilen leicht. Konturen, die von Hand in Ton modelliert wurden – eine Technik, die die River Rocks Glashütte seit über 30 Jahren nicht mehr angewendet hat.



Jede der asymmetrischen Flaschen hat eine andere Farbe – entweder klar oder in Abstufungen von Grün und künftig sogar Schwarz, Blau oder Rot. Das Glas für River Rock Whisky stammt ausschließlich aus Über- und Falschproduktionen, die man sonst – unbenutzt – entsorgt hätte. Bis hin zur Schrumpfkapsel ist die Verpackung 100% plastikfrei und zu 100% recycelbar. Die Marke bietet sogar einen Refill-Service an.

River Rock ist zudem stolzes Mitglied von „1% of the planet“ und pflanzt in Kooperation mit The John Muir Trust für jede gekaufte Flasche des Single Malts einen Baum auf dem Schiehallion nahe Pitlochry in Schottland.

River Rock – Batch 3

Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: Bourbon Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt