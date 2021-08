PR: Vienna Distribution & der japanische Whisky Chichibu heben mit der „Intergalactic Series“ in Österreich ab

Viele haben darauf gewartet – jetzt ist es soweit: Die Chichibu „Intergalactic Series“ werden fortgesetzt, und zwar mit der Edition 5 und 6. Es handelt sich bei beiden neuen Ausgaben um reine Bourbonfass-Abfüllungen (die Tasting Notes dazu finden Sie im untenstehenden Text, ebenso wie die Infos zum Anime-Künstler Mr. Kalopsia, der die Label gestaltet hat)

Die beiden neuen und limitierten Einzelfassabfüllungen werden im September erscheinen – alles Wissenswerte dazu in der nachfolgenden Presseaussendung:

Vienna Distribution & der japanische Whisky Chichibu heben mit der „Intergalactic Series“ in Österreich ab

Freunde des goldenen Tropfens dürfen sich freuen: Vienna Distribution, exklusiver Importeur edelster Spirituosen, konnte die letzten 2 Fässer für 400 Flaschen Chichibu Single Malt Whisky sichern. Chichibu ist einer der edelsten Whiskys weltweit und erfreut sich weltweit einer starken Nachfrage. In Kooperation mit Mr. Kalopsia, einem Artwork-Künstler, erhielt der japanische Whisky in Edition 5 & 6 seinen neuen galaktischen Anzug und hält im September in Österreich Einzug. Eile ist jedoch geboten – die letzte Flasche des 2500 Euro teuren Whiskys war innerhalb weniger Minuten vergriffen.

Design mit Geschmack

2019 hatte der niederländischen Barbesitzers Werry van Leeuwen und Maurice van Vliet die Idee, den edlen Chichibu- Whisky mit Retro-Sci-Fi-Illustrationen zu versehen. Diese Idee verbreitete sich in der Whisky- Community wie Lauffeuer und die erste Edition der „Intergalactic Series“ fand reißenden Absatz. Aufgrund der hohen Nachfrage folgten 2020 weitere Editionen und jetzt mit den Editionen 5 & 6 eine weitere exklusiv für Österreich. Maurice van Vliet, Geschäftsführer von Vienna Distribution: „Wir arbeiten jedes Jahr mit einem ausgewählten Artwork Designer zusammen. Im ersten Jahr war es ein lokaler niederländischer Künstler, der sich das Roboterthema ausgedacht hat, im 2. Jahr haben wir einen Anime-Designer gefunden, der lebendige Farben verwendet hat, und in diesem Jahr konnten wir uns mit Mr. Kalopsia einen internationalen Artwork-Superstar sichern. Mr. Kalopsia ist bekannt für sein Astronauten- und Weltraum-Design und passt somit perfekt zu unserem intergalaktischen Thema.“

Tickets für die Masterclass

Ausgewählt wurden die Fässer des japanischen Chichibu für Österreich von den anerkannten Whiskyexperten Roland Graf (Fachjournalist), Bernhard Rems, Erhard Ruthner, Noortje Baselmans, Thijs Klaverstijn und Ronald Zwartepoorte. Mag. Maria Kitsati, Country Managerin von Vienna Distribution: „Dieses Jahr werden wir auch eine Masterclass für unsere Kunden organisieren. Und in jeder verkauften Flasche des klassischen Chichibu Malz und Getreide haben wir ein goldenes Ticket versteckt, das 2 zusätzlichen Personen das Recht gibt, an dieser exklusiven Meisterklasse teilzunehmen.“

Edition Nr. 5: Füllung Bourbon Fass 62,3%

Weiche Nougatschokolade und eine extrem fruchtige Nase, die Melone, „Tarte Tatin“ und überraschenderweise überhaupt keinen Alkohol zeigt! Etwas Kokosnuss (wie in einer Waffel) kommt hoch, wenn man sie ein wenig „atmen“ lässt. Am Gaumen ist die Frucht in tropischer Frucht-Punch-Art überwältigend: Papaya und saftige Cavaillon-Melone sind noch stärker als das alkoholische Kitzeln dieses Fassstärke-Whiskys. Einige rote Pfefferkörner im Endgeschmack. Mit Wasserzusatz explodiert die Frucht fast und bietet eine weitere Sorte: Pfirsich

Edition Nr. 6: Füllung Bourbon Fass 63,6%

Fruchtig im Geschmack: saftige Melone, Pfirsich in Hülle und Fülle! Aber auch schöne herzhafte und salzige Noten lassen an Brezeln und gesalzenen Karamell-Toffee denken. Vielleicht der komplexeste der fünf Dramen, der etwas Rauch, Beeren und Mandeln (in einem „Speculoos“) bietet. Herber Eindruck von Limettenschale und Tee, der mit einem Spritzer Wasser verstärkt wird.

Geschenke im Reisegepäck

Wir haben aber nicht nur ein neues Design für einen erstklassigen Whisky im Programm sondern noch viel mehr. In nächster Zeit werden wir im Zuge einer Geschenkbox zwei intergalaktische Podcasts veröffentlichen. Dazu wollen wir aber jetzt noch nicht viel verraten. So viel sei aber gesagt: es wird eine galaktische Reise in andere Dimensionen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Fahrt: https://lnkd.in/ezSRDmk