PR: Whiskyjace mit zweiter Ausgabe der Art Edition – 19 Jahre alter Speyside Blended Malt Scotch Whisky

Im September haben wir Ihnen die Erstausgabe der Art Edition von Whiskyjace vorgestellt – nun ist eine neue Abfüllung erschienen, wiederum gestaltet vom Künstler und Fotografen Martin Pudenz. Der 19 Jahre alte Speyside Blended Malt Scotch Whisky aus First Fill Sgerry Casks kann ab sofort bestellt werden, Tasting Notes uns Bestellmöglichkeit finden sich im Artikel:

Whiskyjace goes Art!

Whiskyjace, ein Onlineshop für Whisky, überwiegend aus Schottland, aber auch aus anderen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Irland, erweitert die kürzlich gestartete neue Serie!

Wer den Shop von Jörg noch nicht kennt: er betreibt diesen seit 15 Jahren und hat das Angebot stetig ausgebaut. Neben Whisky gibt es eine kleine aber feine Auswahl an Rums und Gins. Sein Hauptaugenmerk liegt beim Whisky bei den unabhängigen Abfüllern, über 500 verschiedene Abfüllungen hat er mittlerweile in seinem Sortiment…

Wir freuen uns, Ihnen die zweite Abfüllung aus der neuen Whisky-Serie vorstellen zu dürfen!

„Mit der Art Edition von Whiskyjace möchte ich eine kleine exklusive Serie mit Motiven des Frankfurter Künstlers Martin Pudenz etablieren“

so Jörg.

Martin Pudenz ist einer der großen Magazin-Photographen und Künstler in Deutschland. Neben vielen Ausstellungen, wurden zahlreiche seiner Arbeiten unter anderem im FAZ-Magazin, Stern und Geo veröffentlicht. Ebenfalls bekannt ist der Frankfurter für seine Bromöldrucke, die weit über die Landesgrenzen hinaus Sammler erfreuen. Schauen Sie ruhig mal auf seiner Homepage unter https://www.martinpudenz.de vorbei. Besonders freut es Jörg, dass Martin, den er auch privat gut kennt und schätzt, die Idee, Kunst auf die Flasche zu bringen, unterstützt. Martin war nach der Vorstellung der Idee sofort begeistert und so nahm das Projekt mit der Art Edition Fahrt auf.

Whiskyjace plant drei bis vier Abfüllungen pro Jahr herauszubringen. Die Motive unterschiedlicher Stilrichtungen werden gemeinsam mit dem Künstler Martin Pudenz aus seinem umfangreichen Portfolio ausgewählt.

Für die zweite Abfüllung hat Jörg einen Speyside Blended Malt Scotch Whisky gewählt. Der Speyside Blended Malt, hat 19 Jahre in eine First Fill Sherry Butt gereift, wurde 2001 destilliert und 2021 abgefüllt. Selbstverständlich ohne Kühlfiltrierung, ohne Zusatz von Zuckerkulör und in Fassstärke mit 45,2% Alk..

Die Tasting Notes des Speyside Blended Malt sprechen für sich:

Farbe: Mahagoni Nase: Der Sherry ist in der Nase gut da, Marzipan, dunkle Kirsche und ein Hauch von Bittermandel Geschmack: 19 Jahre first fill Sherry Cask gehen nicht spurlos vorbei! Der Sherry ist klasse eingebunden, dunkle Kirsche, leicht Holz mit einem Hauch von weißem Pfeffer. Abgang: dezent Leder, ein bisschen Tabak und eine schöne Süße, die lang anhält. Der Preis für die 0,7l Flasche beträgt 98 Euro

https://www.whiskyjace.de/epages/82337502.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/82337502/Products/1556

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann seien Sie dabei und starten Sie in eine schöne neue Whisky-Kunstsammlung: Die Auflage beträgt 60 Flaschen, eine Wunschnummer kann bei der Bestellung mit angegeben werden, wenn diese noch verfügbar ist, wird sie für die gesamte Serie und somit für zukünftige Abfüllungen der Art Edition exklusiv für Sie reserviert.

Auch von der ersten Art Edition sind noch ein paar Flaschen verfügbar.

…natürlich ist der Speyside Blended Malt Scotch Whisky für Freunde Liebhaber sherrygereifter Whiskys auch ein leckerer Trinkstoff. 😉