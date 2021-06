Personelle Veränderungen bei BORCO-MARKEN-IMPORT in Hamburg, einem der großen deutschen Importeure für Whisky: Freerk Parnack startet als Senior Trade Marketing Manager und Senada Hamustafić als Brand Managerin.

Dazu hat man uns folgende Pressinformation geschickt:

Zwei neue Gesichter im BORCO-Marketing: Freerk Parnack startet als Senior Trade Marketing Manager und Senada Hamustafić als Brand Managerin

Hamburg, Juni 2021. Im Juni 2021 haben Freerk Parnack und Senada Hamustafić ihre Tätigkeiten im BORCO-Marketingteam aufgenommen. Mit der Besetzung holt das hanseatische Familienunternehmen zwei erfahrene Persönlichkeiten an Bord, die verschiedene Positionen in der Spirituosenbranche bekleideten.

Der gebürtige Hamburger Freerk Parnack übernimmt als Senior Trade Marketing Manager die Teamleitung des Trade Marketing Teams und zeichnet in dieser neu geschaffenen Position für die Stärkung und Umsetzung der Handelsaktivitäten des BORCOPortfolios verantwortlich, mit direkter Berichtslinie an den Chief Marketing Officer Hendrik Schatz. An Freerk Parnack werden Linn Urbrock, Trade Marketing Managerin On-Trade und Yvonne Lender, Trade Marketing Managerin Off-Trade, berichten. Mit Freerk Parnack gewinnt das Familienunternehmen an der Elbe einen Spirituosenexperten, der als Senior Trade Marketing Manager bei der Brown Forman Deutschland GmbH mehrere Jahre die Planung, Umsetzung und Kontrolle der markenaufbauenden und abverkaufsfördernden Aktivitäten für das gesamte Portfolio in den Vertriebskanälen On-Trade, Fachgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel verantwortete. Zuletzt arbeitete Herr Parnack als Prokurist der Speisenwerft bei Tim Mälzer.

Auch für die Hamburgerin Senada Hamustafić ist die Spirituosenbranche nicht fremd und sie kehrt als Brand

Managerin im BORCO Global Brand Management Team zu ihrer Leidenschaft für die Spirituosenwelt zurück. Frau Hamustafić war viele Jahre im Brand Management bei der Brown Forman GmbH, unter anderem für die Marken Jack Daniel’s und Tequila Herradura, tätig. Zuletzt verantwortete sie als Marketing Managerin bei der TUI Cruises GmbH die Markenaktivitäten der „Mein Schiff“-Flotte. Als Brand Managerin bei BORCO übernimmt sie die operative sowie strategische Markenverantwortung vornehmlich für den Tequila-Marktführer SIERRA Tequila. In dieser Position steuert sie die Marketingaktivitäten in Deutschland und wird zusätzlich mit der Stärkung sowie Entwicklung der Initiativen des Tequila-Flaggschiffs in den über 90 Exportmärkten betraut, in enger Zusammenarbeit mit dem Global Business Development Team und mit direkter Berichtslinie an den Senior Brand Manager Philipp Stahl.

Markus Kohrs-Lichte, BORCO CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung, freut sich auf die Zusammenarbeit:

„Frau Hamustafić und Herr Parnack zeichnen sich durch ihre langjährige Erfahrung in der Branche aus und sind am Puls der Zeit, wenn es darum geht, unsere Marken zu stärken und dabei immer wieder neue Wege zu gehen. Es sind spannende Projekte in der Planung und ich freue mich, dass wir Frau Hamustafić und Herrn Parnack dafür gewinnen konnten, die nächsten Schritte mit uns zu gehen und gemeinsam unsere Ziele konsequent umzusetzen.“

Mitte Juni wird das schlagkräftige BORCO-Marketingteam zusätzlich um eine Junior Communication Managerin ergänzt, die beim Social Media- und Kampagnenmanagement des BORCOPortfolios unterstützen sowie Kommunikationsmaßnahmen im ECommerce begleiten wird.