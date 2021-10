Reste einer Schwarzbrennerei aus dem 18. Jahrhundert am Gelände der ersten Glenlivet-Destillerie gefunden

Die Geschichte des schottischen Whiskys kann man nicht ohne Schwarzbrennereien schreiben – sie waren im Land überall zu finden und sind noch lange nicht ausreichend erforscht.

Nun ist laut einem Bericht in Herald Scotland wieder eine neue ehemalige Stätte einer illegalen Brennerei gefunden worden, die fast 200 Jahre alt ist – und der Lage nach könnte es sich um die Produktionsstätte von George Smith, den Gründer von Glenlivet handeln, der vor der Erteilung der Brennlizenz am Gelände seiner Farm illegal Whisky brannte.

Bei Ausgrabungen in Upper Drumin, ungefähr einen Kilometer von der heutigen Brennerei Glenlivet entfernt, am Gelände der ersten Brennerei, sind der Boden einer Schwarzbrennerei und einige Ton- und Glasscherben freigelegt worden, die man der Whiskyproduktion zuordnet.

Der Leiter der Ausgrabung, der schon in den Neunzigern auf dem Gelände arbeitete, lässt wenig Zweifel daran, dass es sich hier um den Vorläufer der ersten legalen Glenlivet-Destillerie handelt:

Brushing dirt from the flagstones where George Smith, one of the lead figures of Scotland’s whisky industry, stood was incredible.