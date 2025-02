Sansibar Whisky bringt Bruichladdich 17 Jahre 2007/2024 1st Fill Bourbon von Svenska Eldvatten

Wieder etwas Neues vom deutschen Importeur Sansibar Whisky – diesmal ein Bruichladdich, der 17 Jahre lang in einem Bourbonfass reifte und dann im Vorjahr von dem unabhängigen Abfüller Svenska Eldvatten gebottelt wurde.

Hier alle Infos dazu, und auch ein Link auf die Händler, die diese Abfüllung führen:

Bruichladdich 17 Jahre 2007/2024 1st Fill Bourbon von Svenska Eldvatten

Philosophie von Svenska Eldvatten Gründer Tommy Andersen und Peter Sjörgren:

„Über Svenska Eldvatten möchten wir interessante Abfüllungen bekannter schottischer Brennereien anbieten. Mit „interessant“ meinen wir Whisky, der im Vergleich zu dem, was eine bestimmte Brennerei normalerweise produziert, entweder ungewöhnlich gut ist oder einen aufregenden Charakter hat.“

Der Deutsche Importeur Sansibar Whisky bringt nun die erste Abfüllung aus der neuen Wild Life Serie auf den Markt. Es handelt sich um die Lieblings Islay Distille der beiden Schweden, die Bruichladdich Distillery.

Dieser elegante Bruichladdich wurde am 06. Juni 2007 destilliert. Lange 17 Jahre reifte der Whisky in einem 1st Fill Bourbon Barrel #977 bevor er im September 2024 vom unabhängigen, schwedischen Abfüller Svenska Eldvatten in Fassstärke mit 57% vol. in einer limitierten Stückzahl von 150 Flaschen abgefüllt wurde.

Natürlich ohne Farbstoff, ohne Kühlfiltration und in Fassstärke.

Dieser Whisky besticht durch seine puristische und gleichzeitig animalische Kraft, dem ureigentlichen Destillat jener Islay Distille. Schnörkelloser Peat Rauch mit mineralischer Trockenheit trifft auf helle Fruchtdragee in Vanilleschote. Der Abgang ist lang und nachhaltig bleibend.

Die Abfüllung ist bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.

