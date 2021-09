Serge verkostet: Blair Athol im Sommerduett

Die Highland-Brennerei Blair Athol bietet genügend Vorzüge, um sie zu einer der eigenen Lieblings-Destillerie in Schottland zu küren. Neben den angenehmen Besonderheiten von Blair Athol, die Serge Valentin heute in der Einleitung zum heutigen Tasting aufzählt, gehört natürlich auch der Whisky der Brennerei. So überrascht es nicht, dass die beiden unabhängigen Abfüllungen im Sommerduett recht überzeugende Bewertungen vorweisen können:

Abfüllung Punkte