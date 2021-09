PR: Neue Abfüllung in unserer Cask Finish Reihe: Langatun Barbera Cask Finish

Die schweizerische Langatun Distillery stellt uns in ihrer heutigen Pressaussendung die neuste Abfüllung in ihrer Cask Finish Reihe. Hier alle Informationen zu Langatun Barbera Cask Finish:

Neue Abfüllung in unserer Cask Finish Reihe:

Langatun Barbera Cask Finish

Der Langatun Barbera Cask Finish ist eine neue Abfüllung in unserer Cask Finish Reihe. Nach der Vorlagerung in einem Chardonnay Fass aus Französischer Eiche, welches dem Whisky eine filigrane Süsse mit schönen Vanille- und Holznoten verleiht, wird der Single Malt Whisky noch für eine Nachreifezeit von 10 Monaten in ein Barberafass aus dem Piemont umgelagert.

Der Barbera ist sicherlich eine der archetypischen piemontesischen Rebsorten, die in der verträumten Umgebung der Hügel des Monferrato angebaut wird. Im Vergleich zum Nebbiolo entspricht der allgemeine Stil des Barbera eher dem Geschmack des modernen Durchschnittsverbrauchers: Er ist kräftig, saftig und von einer kräftigen Säure geprägt. Der Asti-Stil ist die archetypische Variante eines großen Barbera, leichter als sein fleischigeres Gegenstück aus Alba.

Das von unserem Brennmeister vor Ort ausgesuchte Barberafass diente 3 Jahre zur Lagerung für verschiedene, typische Barbera d’Asti Rotweine, welche dieser Whiskyabfüllung eine wunderbar kräftige und fruchtige Note verleihen. Die Abfüllung ist auf 496 Flaschen limitiert.

Langatun Barbera Cask Finish

49,12% Vol. Ak

496 Karaffen 50cl

Destillationsdatum: Februar 2016

Abfülldatum: KW 34/ 21

Tasting Notes

Farbe: Gebrannter Bernstein

Aroma: Schöne Holznoten, Rote Beeren, Gewürzbouquet, Karamell

Geschmack: Dunkle Schokolade, schön ausbalancierte Rotweinnoten mit eingebundenen Eichen Nuancen, typisch erkennbarer Langatun Schmelz

Nachklang: Langanhaltende Würzigkeit, erinnernd an dunkle Schokolade & feinen Espresso

Langatun Barbera Cask Finish ist ab 20. September erhältlich.

