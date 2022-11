Serge verkostet: Caol Ila eimerweise

Die Whiskys der Brennerei Caol Ila, an der Ostküste der Insel Islay gelegen, sind gern gesehene Gäste in den Tasting Sessions auf Whiksyfun. Einerseits erhalten auch unabhängige Abfüller recht häufig Zugriff auf Fässer aus dieser Destillerie. Und zusätzlich findet sich in diesen Fässern dann auch ein Destillat, das auch nach einer recht kurzen Reifedauer zu gefallen weiß. Die neun, in der heutigen Session verkosteten Caol Ilas sind unabhängig abgefüllt, zum allergrößten Teil recht aktuell und weisen ein Alter zwischen neun und elf Jahren auf. Und zeigen erneut auf, was junge Caol Ilas oft bieten könne. Hier ihre Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Caol Ila 9 yo 2013/2022 (45%, Samaroli, The Whisky Barrel 15th Anniversary, hogshead, cask #315282, 490 bottles) 85 Caol Ila 9 yo 2013/2022 (55%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, LMDW Antipodes, first fill sherry butt finish, cask #104, 646 bottles) 85 Caol Ila 9 yo 2013/2022 (57.3%, The Whisky Show 2022, hogshead) 85 Caol Ila 10 yo (46%, Cadenhead, Original Collection, +/-2022) 85 Caol Ila 10 yo 2012/2022 (56.7%, Thompson Bros. for Royal Mile Whiskies, rejuvenated hogshead, 270 bottles) 86 Caol Ila 10 yo 2011/2022 (57.58%, Whisky Nerds, sherry hogshead, cask #5846, 326 bottles) 84 Caol Ila 2010/2022 (57%, Swell de Spirits, Wonders of the World, rum cask finish, cask #1902, 360 bottles) 87 Caol Ila 9 yo 2010/2020 (50%, Hunter Laing, Old Malt Cask, refill hogshead, cask #HL16013, 240 bottles) 86 Caol Ila 11 yo 2010/2022 (56.9%, Scotch Malt Whisky Society, for LMDW, refill bourbon hogshead, #53.410, ‚Smoked Sea Salted Liquorice‘, 270 bottles) 88