Serge verkostet: Drei aus Deanston

Serge Valentin verkostet heute drei Abfüllungen aus der Destillerie Deanston in den schottischen Highlands – und outet sich so nebenbei als Fan der Brennerei. Auch wenn man dort, so Serge, viel mit verschiedenen Fässern experimentiert (was nicht so ganz sein Fall ist, eigentlich), macht man es seiner Meinung nach doch sehr clever und damit gut.

In der Verkostung heute findet sich eine Abfüllung aus dem Rumfass, die beiden anderen Bottlings stammen aus reinen Bourbonfässern – und haben in der Verkostung auch die Nase vorne: