Serge verkostet: Fettercairn im Quintett

In den Highlands findet man die Brennerei Fettercairn, die momentan ein wenig mehr als sonst in den Fokus rückt, sei es durch Neuveröffentlichungen der Destillerie selbst, sei es durch vermehrtes Erscheinen in den Portfolios von unabhängigen Abfüllern. Und es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass auch in unserer Redaktion ein gewisses Faible für die Brennerei mit dem Einhorn vorherrscht, denn wird haben den 12 Jahre alten Standard im April zu unserem Whisky des Monats gemacht.

Nachdem Serge schon im April acht Abfüllungen von dort verkostet hat, legt er heute mit fünf weiteren nach – durchgängig gut bewertet, mit einer unbewertbaren Ausnahme, die aber dennoch sehr viel Spaß gemacht zu haben scheint. Hier die Ergebnisse der Verkostung:

Abfüllung Punkte