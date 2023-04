Serge verkostet: Glen Grant

Seine Wartezeit auf Mr George Legacy 1959, die dritte und zugleich allerallerletzte Abfülklung in der Mr George-Serie des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail (wir berichteten), verkürzt sich Serge Valentin mit einer kleinen Glen Grant Session, bestehend aus zwei 12-jährigen und einem Bonus. Die beiden Glen Grant 12 yo im Tasting sind recht aktuelle Bottlings. Hier gefällt die im normalen Handel erhältliche Abfüllung ein wenig besser als die Abfüllung für Travel Retail.

Den Bonus in der heutigen Verkostung bildet ein 59-jähriger Glen Grant des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail. Diese Abfüllung erschien 2014 in einer Auflage von 59 Flaschen für das französische La Maison du Whisky. In der Kurzübersicht sieht das heutige Tasting so aus:

Abfüllung Punkte

Glen Grant 12 yo (43%, OB, +/-2022) 83 Glen Grant 12 yo ‚Travel Retail‘ (48%, OB, +/-2022) 80 Glen Grant 59 yo 1955/2014 (60.8%, Gordon & MacPhail, Book of Kells for LMDW, refill sherry hogshead, cask #845, 78 bottles) 94