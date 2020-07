Serge verkostet: Glendronach en masse

Die Highland-Brennerei GlenDronach ist bekannt, berühmt und beliebt für ihre Whiskys, die in mit Sherry vorbelegten Fässern reiften. Neben ihrer Standard-Range bietet sie dem Markt zusätzlich jede Menge Einzelfass-Abfüllungen an. Acht solcher Bottlings hat sich Serge Valentin heute zu einer feinen und hochwertigen Session zusammen gestellt. Und auch wenn er diese hohe Zahl von Einzelfass-Abfüllungen dieser Destillerie als ‚einen Wald, in dem man sich verlaufen kann‘ bezeichnet – angesichts seiner sehr hohen Bewertungen für diesen Single Cask Bottlings bietet GlenDronach hier mehr Genuss als Irritationen. Abgerundet wird das heutige Tasting durch eine Destillerie-Abfüllung aus den 70er Jahren für den italienischen Markt. Die Bewertung für diese Rarität bildet den würdigen Abschluss eines hochklassigen Tastings auf Whiskyfun, wie Sie in unser an dieser Stelle gewohnten Kurz-und-Kompakt-Übersicht sehen können:

Glendronach 24 yo 1993/2017 (60.6%, OB for Abbey Whisky, sherry butt, cask #652, 544 bottles) 91 Punkte

(54.5%, OB for Abbey Whisky, PX puncheon, cask #5850, 625 bottles) 89 Punkte

(52%, OB for The Whisky Barrel, PX puncheon, cask #8314, 706 bottles) 87 Punkte

(51.8%, OB for The Whisky Barrel, PX puncheon, cask #8314, 720 bottles) 89 Punkte

(50.8%, OB, for The Whisky Barrel, sherry butt, cask #179, 638 bottles) 90 Punkte

(50.5%, OB, for The Whisky Barrel, sherry butt, cask #180, 539 bottles) 90 Punkte

(53.5%, OB for Andy's Selection, Taiwan, sherry butt, cask #407, 633 bottles) 87 Punkte

(57.6%, OB, for Tiger's Finest Selection Taiwan, oloroso sherry butt, cask #95, 589 bottles) 90 Punkte

Glendronach 12 yo 1963 (43%, OB, Ruffino, Italy, +/-1975) 94 Punkte