Serge verkostet: Jura Fèis Ìle 2023

Einmal im Jahr wird die Isle of Jura ein Teil der Whisky-Insel Islay. Während des dortigen Fèis Ìle, dem Islay Festival of Music & Malt, präsentiert sich Juras einzige Whisky-Distillerie, die Isle of Jura Distillery, mit einem ähnlichen Programm wie die Islay-Brennereien. So ist es nur konsequent, dass sie ebenfalls in der Fèis Ìle 2023 Tasting Reihe auf Whiskyfun einen eigenen Tag erhält. Drei Abfüllungen finden wir in der heutigen Verkostung. Apropos konsequent: Auch die Destillerie-Abfüllung mit einem Rotwein-Finish kann Serge Valentin nicht überzeugen. Die Details der heutigen Session:

Abfüllung Punkte

Jura ‚Rum Cask Finish‘ (40%, OB, +/-2023) 80 Jura ‚Red Wine Cask Finish‘ (40%, OB, +/-2023) 76 Jura 15 yo 2006/2022 (55.7%, The Stillman’s Friendship Bottling, bourbon, 168 bottles) 88