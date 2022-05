Serge verkostet: Tormore

Das Portfolio der Speyside-Destillerie Tormore ist äußerst übersichtlich konzipiert: Es gibt zwei Abfüllungen, Tormore 16 Year Old und Tormore 16 Year Old. Und beide sind zudem auch noch recht schwer erhältlich. Eher zu finden sind Whiskys dieser erst 1958 errichteten Brennerei bei den unabhängigen Abfüllern. In der heutigen Tormore-Session stellt Serge vier von ihnen an die Seite einer Destillerie-Abfüllung für den britischen Markt aus der Zeit um 1970. Bei seiner Punktevergabe für dieses Quintett nutzt er heute die ganze Breite des Bereichs 80:

Abfüllung Punkte