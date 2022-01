Serge verkostet: Zwei aus Braeval

Die 1974 erbaute Speysidebrennerei, jetzt im Besitz von Chivas/Pernod Ricard, nannte sich ursprünglich Braes of Glenlivet, wurde aber 1995 in Braeval umbenannt, um die Verwechslungsgefahr zu eliminieren. Dementsprechend findet man manche unabhängige Abfüllungen aus dieser Destillerie noch unter dem alten Namen, ebenso einige offizielle (derer es an und für sich sehr wenig gibt) mit Whisky vor 1995.

Zur ersten Kategorie zählt die Abfüllung der Scotch Malt Whisky Society in der heutigen Verkostung. Sie tritt gemeinsam mit einer Abfüllung für die Quaich-Bar in Singapur an – beide erzielen sehr gute Wertungen in der Verkostung:

Abfüllung Punkte