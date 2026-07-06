SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei unabhängig abgefüllte Knockando

Selten einmal sieht man unabhängig abgefüllte Knockandos bei Serge - ganze zehn waren es bislang...

Selbst der eingefleischteste Whiskyliebhaber denkt wahrscheinlich nicht täglich an die Brennerei Knockando – und auch in den Whiskysammlungen findet man sie eher nicht so oft – schon gar nicht als unabhängige Abfüllungen. Die im Besitz von Diageo stehende Speyside Brennerei ist nämlich bei der Vergabe von Fässern knauserig – Serge schreibt, man fände diese Abfüllungen seltener als einen französischen Bahnbediensteten, der noch nie gestreikt habe.

Zwei davon, beide aus dem Vorjahr, hat er aber dennoch aufgetrieben und verkostet – beide sitzen mit ihrer Wertung an der Grenze zwischen gut und sehr gut. Hier die Resultate der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Knockando 10 yo 2015/2025 (57%, Spirit of Scotland, Jas. Gordon, refill bourbon barrel, cask #1282, 157 bottles)85
Knockando 15 yo 2010/2025 (54.4%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill oloroso sherry hogshead finish, cask #4, 335 bottles)85 
Destillerie Knockando. Bildrechte bei Lars Pechmann.
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