Serge verkostet: Zwei unabhängig abgefüllte Knockando

Selbst der eingefleischteste Whiskyliebhaber denkt wahrscheinlich nicht täglich an die Brennerei Knockando – und auch in den Whiskysammlungen findet man sie eher nicht so oft – schon gar nicht als unabhängige Abfüllungen. Die im Besitz von Diageo stehende Speyside Brennerei ist nämlich bei der Vergabe von Fässern knauserig – Serge schreibt, man fände diese Abfüllungen seltener als einen französischen Bahnbediensteten, der noch nie gestreikt habe.

Zwei davon, beide aus dem Vorjahr, hat er aber dennoch aufgetrieben und verkostet – beide sitzen mit ihrer Wertung an der Grenze zwischen gut und sehr gut. Hier die Resultate der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Knockando 10 yo 2015/2025 (57%, Spirit of Scotland, Jas. Gordon, refill bourbon barrel, cask #1282, 157 bottles) 85 Knockando 15 yo 2010/2025 (54.4%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill oloroso sherry hogshead finish, cask #4, 335 bottles) 85