Sticky Dicky – VAME Malts präsentiert Blended Malt aus Campbeltown

Bei VAME Malts aus Olching im Großraum München hat man sich für die neueste Abfüllung etwas Besonderes einfallen lassen: Weil man seitens des unabhängigen Abfüllers gute Kontakte nach Campbeltown hat, bringt man nun einen Blended Malt aus der Region auf den Markt. 204 Flaschen vom Sticky Dicky gibt es, fassstark abgefüllt und volle neun Jahre in einem Sauternesfass gereift.

Was Sticky Dicky geschmacklich bietet und wo Sie die ABfüllung bekommen können, steht unten:

Unser neuer Whisky aus Campbeltown: Sticky Dicky

Meet Sticky Dicky – ein 9 Jahre alter Campbeltown Blended Malt, komplett gereift in einem Sauternes Fass. Wir freuen uns besonders, auch mal etwas aus dieser Region abzufüllen, aus der wir insbesondere mit den Menschen vor Ort ein sehr gutes Verhältnis pflegen.

Abgefüllt mit 57,1% Fassstärke und wie immer ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz. Gebrannt wurde Sticky Dicky am 17.03.2016, abgefüllt am 14.04.2024 mit einem Outturn von 204 Flaschen.

Offizielle Tasting Notes:

Nase:

Ein cremiges Bouquet, das sich in tropischen Noten von Mango und sonnengereiftem Pfirsich entfaltet. Frische Birne schimmert durch, begleitet von einem Hauch Kaugummi. Mineralische Nuancen verweben sich und verleihen Tiefe und Charakter.

Gaumen:

Üppig eröffnet von Aromen wie Apfelkuchen und Karamell-Fudge. Klebriger Mango-Reis und sanfte Vanille verleihen dem Profil eine seidige, dessertartige Fülle, während ein Hauch von Kiefer die Süße mit einer feinen, kräuterigen Frische ausbalanciert.

Abgang:

Mittellang und cremig, mit einem bittersüßen Ausklang. Kandierter Ingwer bringt Wärme, während Chinotto und Sarsaparilla eine leicht bittere, wurzelartige Tiefe einbringen.

Genau wissen wir leider nicht, von welchen Brennereien wie viel Anteil des Spirits kommt, Fragen zwecklos. Inspiriert sind Label und Geschichte zum Whisky einerseits vom sehr cremig – schweren Stil des Whiskkies, andererseits von der Szenerie Campbeltowns, näheres gibt es auf unserer Website www.vamemalts.com

Erhältlich sind die Flaschen in begrenzter Anzahl auf unserer Website und zum Start wieder im Einzelhandel bei einigen Händlern mit Ladengeschäft, unter anderem natürlich wieder bei Uhrigs Whiskystube. Wenn ihr in der Nähe seid und die Zeit habt, fahrt hin und kauft die Flaschen dort. Dort könnt ihr probieren und unterstützt neben uns auch noch einen wunderbaren Local Dealer.

Wir würden uns freuen, von euch bei unseren Veranstaltungen z.B. auf der Village oder online zu hören, schreibt uns einfach oder sprecht uns an. Es wird auch wieder ein Weihnachtstasting geben

