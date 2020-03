The Spirit Business: Brennereien, die Händedesinfektionsmittel zur Bekämpfung des Coronavirus herstellen

Der Kampf gegen den Corna-Virus hat weltweit zu einem Mangel an Desinfektionsmittel geführt. Speziell Mittel zur Desinfektion der Hände sind nur bedingt verfügbar. Einzelhandel und Apotheken müssen den Verkauf einschränken und limitieren, um dem Bedarf in einer gewissen Form gerecht zu werden.

Viele Spirituosenhersteller auf der ganzen Welt unterstützen momentan mit ihrem hergestellten Alkohol die Produktion von Hand-Desinfektionsmittel, oder produzieren diese gar selbst.

The Spirti Business stellt in ihrem Artikel ‚Distilleries making hand sanitiser to combat coronavirus‚ einige der Brennereien vor, die den Kampf gegen den Coronavirus angenommen haben. Und, wie es so oft bei Auflistungen der Fall ist, werden einige nicht berücksichtigt worden sein – weil sie es (noch) nicht veröffentlicht haben, oder es übersehen wurde.

Allen Brennereien danken wir für ihren Einsatz!