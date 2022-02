Neues von Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist: Mit einem 36 Jahre alten Cameronbridge eröffnet er seine neue Single Cask Bottlingserie namens Alchemist’s Chronicles. Was es über diese auf 62 Flaschen begrenzte Erstausgabe und gut gereifte Single Grains im Allgemeinen zu sagen gibt, erfahren Sie aus der nachfolgenden Pressemitteilung, in der sich auch ein Link zum Kauf des The Alchemist’s Chronicles – Chapter No. 1 findet:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE SPIRITS ALCHEMIST startet das Whiskyjahr 2022 mit der neuen Single Cask Bottlingserie ALCHEMIST’S CHRONICLES

Ein 36-jähriger Cameronbridge Single Grain Whisky ist das erste von vier Kapiteln der streng limitierten Abfüllungsreihe.

THE SPIRITS ALCHEMIST Mastermind Sebastian Büssing strahlt vor Stolz, als er die erste Box seiner neuen Abfüllungsreihe ALCHEMIST’S CHRONICLES in den Händen hält. Die auffällige, edel anmutende Umverpackung erinnert nicht von Ungefähr in Form & Gestaltung an ein uraltes, in Leder gebundenes Buch eines Alchemisten. Man ist sogleich gespannt, welche Mysterien einen beim Öffnen der von einer zusätzlichen Banderole verschlossenen Buch-Box erwarten.

Büssings gekonntes Spiel mit allem rund um das titelgebende Thema „Alchemie“ bildet auch hier die Bühne, um den eigentlichen Inhalt – den Whisky – passend in Szene zu setzen. Bei der Auswahl der Destillate für die neue Reihe beschreitet der unabhängige Abfüller aus Bochum aber andere Pfade als bei seinen üblichen, teils außergewöhnlichen Fass-Experimenten.

„Bei den ALCHEMIST’S CHRONICLES bevorzuge ich tatsächlich recht klassische Tropfen und sowohl Vollreifungen als auch nachgereifte Whiskys. Hier steht für mich – wie in der Alchemie – die Balance verschiedener Elemente im Vordergrund: Fasseinfluss und Destillerie Charakter sollten sich idealerweise ausgleichen, an der richtigen Stelle ergänzen, damit daraus etwas Außergewöhnliches entstehen kann. Nachreifungen sind bei diesen Abfüllungen aber stets nur die Kirsche auf der Sahnehaube – und nicht das Rad, um das sich alles dreht.“

Diesem Credo folgend, präsentiert ALCHEMIST’S CHRONICLES einzigartige Whiskys, die durch Reife und Charakter bestechen und ihre Qualitäten jenseits von Hype oder Investmentwahn entfalten …

Das aktuelle, mit 62 Flaschen streng limitierte Single Cask Bottling ist – wie vom SPIRITS ALCHEMIST nicht anders gewohnt – nicht gefärbt oder kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke abgefüllt. Erhältlich ist der Single Grain Whisky ab dem 11. Februar 2022.

The Alchemist’s Chronicles – Chapter No. 1:

CAMERONBRIDGE Single Grain Whisky

Distilled 1982 • 36 yo • Fully matured in a First Fill Ex-Bourbon Hogshead

Single Cask bottled at natural Cask Strength • 53,4 % ABV

0,5 Liter • 62 Flaschen à 199,00 Euro

„Cameronbridge in Fife ist die älteste und immer noch größte Grain Distillery in Schottland. Die aktuelle ‚Renaissance’ des Grain Whisky hat dazu beigetragen, die geschmackliche Bandbreite gerade älterer Grains neu zu entdecken – insbesondere die hohe Qualität der Tropfen dieses berühmten ‚Grain Power House’ aus den Lowlands! Daher habe ich mich sehr gefreut, diesen ‚honorable Gentleman‘ unter den Single Grains für mich sichern zu können. Der richtige Dram für entdeckungsfreudige Whiskyenthusiasten, der es wie alle Tropfen seiner Altersklasse verdient, wenn man ihm eine angemessene Portion an Zeit und Luft gönnt. “ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Shortbread mit viel Vanille, gefolgt von frischen grünen Früchten, Heidekraut und feinen Eichentönen, gepaart mit einer subtilen Gewürznote

Gaumen: aromatischer Waldhonig auf einem warmen Brioche-Brötchen, warmer Vanillepudding, erneut Aromen von grünen Früchten, im Anschluss herbe Noten, ein Hauch von Gewürzen und Kokos-makronen

Abgang: mittellang, warm, mit Honig- und Kräuteraromen, erdig-blättrige Noten, trocken enden

Zu beziehen sind die Flaschen – Jetzt neu! – über den Onlineshop der „Sauerländer Edelbrennerei“:https://sauerlaender-edelbrennerei.de/collections/extras



Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritalchemist.com oder https://sauerlaender-edelbrennerei.de