Treppenfund: Flasche Port Ellen erzielt Rekordpreis in Auktion

Vor einer Woche berichteten wir unter dem Titel „Glück muss man haben: Treppenfund eines Port Ellen „Visit from H.M. The Queen to Port Ellen Maltings“ könnte Rekordpreis erzielen“ über die Geschichte einer Flasche Port Ellen, die eher zufällig unter der Treppe des Familienhauses gefunden wurde und lange unbeachtet blieb. Als man dann entdeckte, was für eine Flasche das war, erhoffte man sich einen Rekordpreis bei der daraufhin angesetzten Auktion.

Und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Der Port Ellen Visit from H.M. The Queen to Port Ellen Maltings übertraf den letzten Rekord (immerhin stattliche 72.000 Pfund) bei einer Auktion auf whiskyauctioneer.com deutlich – und steht nun bereits bei einem Gebot von 80.500 Pfund. Bis nächste Woche kann man noch bieten – es wird also vielleicht noch mehr werden.

Wenn man sich die anderen Top-Gebote bei dieser Auktion ansieht, dann haben 8 von den Top-Ten ihr Reserve-Limit noch nicht erreicht, trotz schon beeindruckender Gebote. Es bleibt abzuwarten, ob die Verkäufer-Erwartungen zu hoch gesteckt sind oder ob in den kommenden vier Tagen die Gebote noch weiter steigen. Der Verkäufer des seltenen Port Ellen jedenfalls darf bereits zufrieden sein…