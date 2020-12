TTB-Neuheit: Compass Box Artist Blend

Nicht zu verwechseln mit dem King Street Artist’s Blend, den es schon von Compass Box gibt, ist unser neuester Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank: Der Compass Box Artist Blend. Der Anteil der Single Malts in ihm beträgt 55%, und er stammt aus ex-Bourbon barrels, speziellen Fässern aus französischer Eiche und mit Palo Cortado Sherry präparierten Butts. Abgefüllt wurde oder wird er mit 43% vol. – gedacht ist er unter anderem auch für die Verwendung in einem Highball oder in Whiskycocktails; John Glaser schlägt auf den Etiketten aber natürlich auch vor, den Compass Box Artist Blend pur zu probieren.

Und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.