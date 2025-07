TTB-Neuheit: Loch Lomond The Original Triple Oak

Loch Lomond The Original ist ein Bottling, das seit längerem existiert und den unteren Preisbereich für Single Malts aus der Highland-Destillerie abdeckt. Nun scheint diese Abfüllung einen neuen Sidekick zu bekommen, wenn man dem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank folgt: Den Loch Lomond The Original Triple Oak.

Dabei ist die vor allem die Rückseite interessant, denn auf ihr wird erklärt, was das „Triple Oak“ zu bedeuten hat: Nach der Destillation in den Stills mit geraden Hälsen und jenen mit Schwanenhälsen kommen sie in first fill, refill und recharred Fässer aus amerikanischer Eiche, um dort zu reifen. Der Loch Lomond The Original Triple Oak entwickelt in ihnen Noten von Früchten, Honig und zeigt auch sanfte Rauchnoten.

Auch die Tasting Notes des Master Blender Michael Henry finden sich auf dem Etikett – hier können Sie sie nachlesen: