TTB Neuheiten: Bowmore 30yo und Tomatin 1978

Zwei neue Whiskys, die sicherlich nicht gerade für die kleine Geldtasche abgefüllt werden, sind in der us-amerikanischen TTB Datenbank aufgetaucht. Einer davon stammt von Islay, der andere aus den Highlands.

Fangen wir mit dem Bowmore 30yo No. 1 Vaults an. Dieser Whisky ist eine Neuauflage eines bereits im Vorjahr erschienenen Whiskys, diesmal aber mit einer anderen Alkoholstärke von 45,3% vol. Die Etiketten verraten nicht viel mehr über ihn als diese Angaben, und so wird die Flasche aussehen:

Neu ist auch ein Tomatin 1978 – er dürfte in der nächsten Zeit international veröffentlicht werden – in einer Auflage von 350 Flaschen und mit einer Alkoholstärke von 47% vol. – und so werden die Etiketten aussehen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.