TTB-Neuheiten: Glenallachie 11yo Bolgheri Superiore Wine Finish, Glenallachie 13yo Rioja Wine Finish

Neues Jahr, neue Whiskys: Aus der Speyside-Destillerie Glenallachie haben wir zwei neue Abfüllungen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden, und auch wenn diese Einträge für die USA gemacht werden, steht bei vielen von ihnen dennoch zu vermuten, dass es sich dabei um internationale Releases handeln wird, wenn sie auf den Markt kommen.

Beide Abfüllungen aus der Destillerie von Billy Walker sind solche mit Finish in Weinfässern. Der jüngere von beiden, der Glenallachie 11yo Bolgheri Superiore Wine Finish, lagerte erst neun Jahre in Bourbon barrels, danach fast zwei Jahre in den im Namen genannten italienischen Weinfässern. Der Glenallachie 13yo Rioja Wine Finish hatte die etwa gleich lange Nachreifung in spanischen Rioja-Rotweinfässern. Abgefüllt werden beide Ausgaben mit 48% werden – eine Limitierung ist auf den Etiketten nicht angegeben.

Hier das Artwork für den Glenallachie 11yo Bolgheri Superiore Wine Finish und den Glenallachie 13yo Rioja Wine Finish:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.