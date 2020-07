TTB Neuheiten: Glenmorangie Sonoma-Cutrer Reserve 25yo, Glenmorangie 22yo Pommard Red Wine Cask

Zwei neue Abfüllungen aus der Brennerei Glenmorangie in den schottischen Highlands sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zu finden, beide haben ein recht ansehnliches Alter – und eine Verbindung zu Weinfässern. Ob sie international erscheinen werden oder auf den amerikanischen Markt beschränkt sind, ist mit den Angaben auf den Etiketten schwer zu sagen. Im ersten Fall tippen wir auf „ja“, bei Abfüllung zwei sind wir nicht so optimistisch.

Bottling Nummer 1 ist der Glenmorangie Sonoma-Cutrer Reserve 25yo, abgefüllt mit 50,4% vol. und mit einem Finish in Chardonnay Weinfässern aus dem Sonoma Cutrer Weingut in Kalifornien. Das Etikett hält ausdrücklich fest, dass der Whisky lange Zeit in diesen Weißweinfässern verbringen konnte, und dass Fässer aus diesem Weingut noch nie bei Glenmorangie verwendet wurden. So sehen die Etiketten aus:

Die zweite neue Abfüllung aus der Destillerie Glenmorangie ist eine Einzelfassabfüllung, und da sie nur aus 135 Flaschen besteht, wird man sie sich wohl in den USA besorgen müssen. Glenmorangie Cask 2 Hand Selected By Dr. Bill Lumsden wird mit 55,9% vol. in die Flasche kommen, ist 22 Jahre alt und erhielt ein Finish in Pommard Rotweinfässern. Auch hier die Etiketten: