Tullibardine Mini-Sommertour mit Laura Inguenaud in Rostock und Schwerin – am 24. und 25. Juli

Wer es nicht allzu weit nach Rostock oder Schwerin hat und sich aus erster Hand über die Abfüllungen der Highland-Brennerei Tullibardine informieren will, der hat mit dem Importeur Whiskymax und Laura Inguenaud der Tullibardine Distillery/Terroirs Distillers dort die Möglichkeit dazu – im Rahmen eines Tastings, das von einem Imbiss oder einem Menü begleitet wird.

Stattfinden werden die beiden Veranstaltungen jeweils um 18:30 Uhr (Rostock am 24. Juli, Schwerin am 25.) – und was Sie dort erwartet und wie Sie an die Karten dafür kommen, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Tullibardine Mini-Sommertour

LOCH LOMOND SHORES RETAIL AVENUE.

Seit vielen Jahren gehören die Abfüllungen der Tullibardine Distillery aus Blackford in den schottischen Highlands zum Kernsortiment vieler Whiskyfachgeschäfte. Dabei erfreuen sich vor allem die erst im Herbst 2023 erschienene Abfüllung „Tullibardine 18 Jahre“ und die „The Murray“-Serie besonderer Beliebtheit.

Fans der Brennerei, Whiskyfreunde und Interessierte haben nun im Rahmen einer kleinen Tullibardine-Sommertour die Gelegenheit, die Geschichte der Brennerei und deren im Rahmen zweier Masterclasses aus erster Hand kennenzulernen – denn geleitet werden die Masterclasses von Laura Inguenaud der Tullibardine Distillery/Terroirs Distillers, begleitet wird sie von einem Team des deutschen Importeurs Whiskymax. Bei beiden Veranstaltungen werden ein Imbiss bzw. ein Vier-Gänge-Menü gereicht.

Laura Inguenaud

Am Donnerstag, dem 24.07.2025, findet die erste Tullibardine Masterclass (mit Imbiss) mit Laura Inguenaud – veranstaltet von der Weinhandlung Schollenberger – im Hafenkontor 57 in Rostock statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Tickets & weitere Informationen gibt es unter https://wsbevents.ditix.shop/event/3kk4k28iobmj1hrj?iFrameOrigin=https%3A%2F%2Fwww.weinhandlung-schollenberger.de%2FEvents-Tickets%2F&t=false&tid=

Die zweite Masterclass findet am darauffolgenden Freitag, dem 25.07.2025, in der BRINKMANNFinest Lounge in Schwerin statt (mit Vier-Gänge-Menü). Auch hier beginnt die Veranstaltung um 18.30 Uhr. Tickets & weitere Informationen gibt es unter https://www.eventim-light.com/de/a/624029fdf651992f040086aa/e/6859427ec6a5ce7eb2c2f8b9

Im Rahmen ihres Deutschlandbesuch wird Laura Inguenaud gemeinsam mit dem Whiskymax-Team überdies verschiedene Fachgeschäfte besuchen. Sollten Sie Interesse an einem solchen Termin haben, wenden Sie sich gern an info@whiskymax.com.

Das gesamte Tullibardine-, Terroirs- und Whiskymax-Team freut sich auf spannende Abende!