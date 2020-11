Video: „Den ersten Laphroaig vergisst man nie“ – neue Kampagne in TV und auf Social Media

Mit der Opinions Welcome-Kampagne aus dem Jahr 2014 (wir berichteten damals darüber) hat sich die Islay-Destillerie ein werbliches Denkmal gesetzt. Die Kampagne schaffte es, den Whisky von Laphroaig als einzigartig und individuell zu positionieren, ohne dabei auf die typischen Werbeklischees zurückzugreifen.

Mit einer Variation der Idee unter dem Motto “You’ll always remember your first Laphroaig”, zu Deutsch in etwa „Dein erstes Daim…“, sorry, „Den ersten Laphroaig vergisst man nie“, startet man in UK im TV und auf sozialen Medien eine zweite Welle der Kampagne und gewinnt dem Thema sehr unterhaltsame neue Seiten ab.

Jeder der kommenden TV-Spots beginnt damit, dass jemand versucht, den Namen auszusprechen und dann Laphroaig probiert – und endet mit einer Liebeserklärung. Gestaltet und konzipiert wurden die Spots von der englischen Agentur Warp & Woof – und sie haben einen recht dynamischen, unterhaltsamen und schön geschnittenen Film geschaffen, den Sie obenstehend oder auf Vimeo sehen können.